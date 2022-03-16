ملك التفتيح ماسك الدقيق ولبن البودرة الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

ماسك الدقيق ولبن البودرة ، من أروع الماسكات الطبيعية التي تعطي للبشرة النضارة والحيوية وتعيد لها شبابها وحيويتها في أسرع وقت، ويقضي على الحبوب والبثور السوداء نهائياً ويجعل البشرة صافية ونضرة طول الوقت ، كما يحتوي على بعض المكونات الطبيعية البسيطة التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة الاسمرار والتجاعيد وغمقان الوجه في أسرع وقت، وهو رائع في توحيد لون البشرة وتجديد الخلايا التالفة، وهو أفضل من المستحضرات التي تباع في الخارج بأسعار غالية الثمن، وطريقة تحضيره بالمنزل بسيطة ولا تكلفنا وقت طويل في إعداده، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك الدقيق ولبن البودرة الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك الدقيق ولبن البودرة

يتكون الماسك من عدة مكونات بسيطة سوف نعرض عليكم اليوم وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من لبن البودرة. ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض. نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل. ملعقة كبيرة من الزبادي. ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير ماسك الدقيق ولبن البودرة الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع به المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض.

نقوم بإضافة العسل والزبادي على المكونات ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون ونستمر بالتقليب حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بوضع الخليط في علبة متوسطة ونضعه لمدة ثلاث دقائق، ثم نقوم باستخدامه.

طريقة استخدام ماسك الدقيق ولبن البودرة على البشرة

توجد خطوات يجب التعرف عليها حتى نحصل على بشرة بيضاء كالثلج وهى كالتالي:-

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ، ثم نقوم بوضع فوطة ساخنة على الوجه حتى تتفتح المسام.

نترك الفوطة على الوجه لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي.

نترك الماسك حتى يجف تماماً، ثم نقوم بفرك الوجه برفق حتى نتخلص من آثار الماسك تماماً.

نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة وجمال بشرتك من أول استعمال.

يفضل وضع الماسك على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

المداومة على استخدام الماسك على نجعل البشرة نضرة وبدون تجاعيد نهائياً.

ماسك لبن البودرة وماء الورد لتفتيح البشرة

يجب إتباع بعض الخطوات عند عمل الماسك بالمنزل وهى كما يلي:-