طريقة عمل الماسك الصيني السحري لتبييض البشرة ١٠ درجات وإزالة التجاعيد في دقائق

الماسك الصيني ، من أروع الماسكات الطبيعية التي يستخدمونها النساء في بلاد الصين، كما تعرف المرأة الصينية بنضارة وحيوية بشرتها، وهو ماسك طبيعي تقوم باستخدامه يومياً للحفاظ على صحة وجمال بشرتها، فهو رائع في إزالة التجاعيد وتفتيح المناطق الداكنة، كما يعمل على تقشير الجلد الميت ويمنح البشرة النعومة والترطيب ويجعلها تبدو أصغر سناً، ويعمل بشكل رائع في إزالة الهالات السوداء التي تشوه مظهر الوجه، وهو من الماسكات التي تساع على تغذية البشرة فضل احتوائها على بعض المكونات الطبيعية التي تتغلغل داخل المسام فتمنح البشرة النضارة وتجعلها أكثر إشراق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل الماسك الصيني السحري لتبييض البشرة ١٠ درجات بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل الماسك الصيني السحري

يتكون الماسك من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقتين من الشاي الاخضر المطحون.

ملعقتين من دقيق الأرز.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث قطرات من زيت فيتامين a.

كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير الماسك الصيني السحري لتبييض البشرة 10درجات وإزالة التجاعيد في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة صغيرة ونضع به المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض. نقوم بإضافة الحليب على المكونات ونقلب حتى تمتزج تماماً. ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد. ثم نقوم بإضافة زيت فيتامين a للخليط ونقلب برفق حتى يصبح مثل الكريم تماماً. نستمر بتقليب الخليط حتى يصبح القوام هش وخفيف.

طريقة استخدام الماسك الصيني السحري على البشرة

توجد بعض الخطوات عليكي إتباعها عند وضع الماسك على بشرتك وهى كالتالي:-

نقوم بغسل الوجه جيداً والمناطق الداكنة المراد تفتيح بالماء الدافئ.

ثم نقوم بتجفيف الوجه جيداً من الماء، ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي.

نترك الماسك على الوجه حتى يجف تماماً، ثم نقوم بفرك الوجه بواسطة اليد.

نستمر بتدليك الوجه لمدة عشر دقائق حتى نتخلص من آثار الماسك تماماً.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

ثم نقوم باستخدام الماسك ٤ مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين بشرتك أكثر نضارة وحيوية.

كما يفضل استخدام الماسك على البشرة برفق حتى نحصل على بشرة في غاية الجمال.

فوائد الماسك الصيني للبشرة

يحتوي الماسك على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-