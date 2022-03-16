بدون ألم نهائيا.. بملعقة فازلين واحدة تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

إزالة الشعر الزائد بملعقة فازلين من الخلطات السهلة، بإمكانك الاعتماد عليها لتكون وصفتك المفضلة حال الرغبة في الإزالة لأي شعر قد ينمو على سطح الجلد وتكون من الوصفات الملائمة التي يسهل استعمالها، والتخلص تماما من أي مشكلة قد تتواجد على الجلد بفضل خليط الفازلين الآتي ذكر مكوناته من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة وتعتبر وصفة الفازلين من الوصفات المثالية التي يسهل تحضيرها وتطبيقها على الجلد للتخلص تماما من الشعر، ومن خلال الآتي نوضح مكونات الوصفة والطريقة المتبعة للتحضير.

إزالة الشعر الزائد بملعقة فازلين

إزالة الشعر الزائد بالفازلين تعد تركيبة مثالية من الممكن أن يعتمد عليها للحصول على الجلد خالي تماما من تواجد الشعر، والطريقة المثلى للتطبيق تكون بعد تحضير الوصفة بشكل صحيح بالاعتماد على المكونات الأساسية للخليط ومن أهم المقادير التي تيسر من انتزاع الشعر وتتفاعل مع الفازلين وتعطي تركيبة مميزة ما يلي في تلك الفقرات القادمة:

مكونات خليط الفازلين المزيل للشعر

مكونات خليط الفازلين نذكرها على هذا النحو الآتي:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة جل ألوفيرا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من بودرة الترمس.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير للوصفة:

من الممكن أن يتم عمل خليط الفازلين وتطبيقه على الجلد بعد اتباع الخطوات القادمة: