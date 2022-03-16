من غير ما تفك منك أعملي ألذ كفتة مشوية على الفحم بتتبيلة وخلطة الحاتي السرية بطعم ألذ من المطاعم

طريقة عمل كفتة علي الفحم، الكفتة هي من الأكلات المشهورة في المشويات، فلا يمكن عند الذهاب إلى المطاعم لتناول المشويات لا يتم طلبها، وهذا لطعمها اللذيذ والشهي والذي لا يقاوم، وخاصةً عند تقديمها مع الخبز وسلطة الطحينة، كما أنها من الأكلات السهلة في التحضير، فنقدم لكي سيدتي طريقة عمل كفتة ع الفحم بخطوات بسيطة، وطعمها أحلى من المطاعم وسيحبها أسرتك كثيرًا.

طريقة عمل كفتة ع الفحم

تعتبر الكفتة من الأكلات الصحية والمفيدة خاصةً لمن يريد خسارة الوزن، وذلك كونها تحتوي على البروتين والدهون الصحية التي يحتاجها الجسم، كما أنها وجبة خفيفة وسهلة الهضم، والفحم هو الذي يعطي للطعام مذاق خاص ومختلف، فهو يجعل الكفتة طعمها شهي ولذيذ، وتفضل المطاعم تحضير الكفتة المشوية على الفحم، ويمكن تحضيرها كالآتي: –

المقادير المطلوبة:

1 كيلو من اللحم البقري المفروم.

1 حبة من البصل كبيرة مفرومة.

1 ربطة من البقدونس المقطعة.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كيلو من الدهن المفروم.

ربع كوب ماء بصل.

طريقة التحضير

نحضر بوله متوسطة الحجم ونضيف كلًأ من اللحم المفروم والدهن ومزجهم مع بعضهم البعض.

نضيف بعد ذلك البصل المفروم مع الملح والفلفل الأسود ونقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات.

نضع اللحمة في الثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر ويفضل ليلة كاملة.

نضيف البقدونس إلى الخليط ثم نقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع.

نحضر صينية وندهنها بالزيت ثم نضع أصابع الكفتة ونقوم بدهنها بماء البصل.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ونضع الرف في الوسط.

ندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة 25 دقيقة حتى تصبح جاهزة ثم نقوم بإشعال الشواية لمدة 5 دقائق.

نقوم بإحضار الفحم وإشعاله على النار لمدة 15 دقيقة حتى يصبح مشتعلًا.

نحضر ورق فويل ونضع بداخله الفحم ثم نضعه داخل صينية الكفتة ونضع عليه نقطة من الزيت ونغطي الصينية.

نترك الفحم داخل الصينية لمدة 10 دقائق.

يمكنك شوي الكفتة دون ادخالها الفرن عن طريق تشكيلها ووضعها في أسياخ وفي جريلة على النار ثم نضع الفحم.

ثم نقوم بتقديمها في أطباق التقديم مع الأرز البسمتي وسلطة الطحينة وبالهنا والشفا

طريقة عمل كفتة داود باشا

تعد كفتة داود من الأصناف التي تعد دائما في العزومات أو المناسبات العائلية، حيث إنها تتميز بطعمها الرائع ومذاقها الطيب وشكلها التي يجذب إليها الجميع، تقدم كفتة داود مع الأرز الأبيض دائما وتحتل مكانه في قلوب الكبار والصغار، مما يجعل الأمهات دائما يقبلوا على تحضيرها في المنزل، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كفتة داود باشا.