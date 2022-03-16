بملعقة نشا حضري أقوي مزيل عرق طبيعي في البيت برائحة الورد يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين

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بملعقة نشا اعملي مزيل عرق طبيعي من الممكن أن تستفيدي من العديد من المؤثرات الإيجابية لتلك الخلطة الطبيعية المتميزة، والتي من الممكن أن يتم استعمالها في المواضع التي تزيد فيها نسبة الإفرازات العرقية، وهذا ما يساعد في الحصول على البشرة أقل تعرض للعرق مع الحفاظ طوال اليوم على رائحة الجسم أكثر انتعاشا ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول الطريقة التي من خلالها يكون من السهل الحصول على خليط طبيعي مميز من الممكن أن يستعمل في الحصول على أفضل مزيلات التعرق الطبيعية الآمنة والأكثر تأثيرا مع بيان أهم الخطوات المتبعة للتحضير.
بملعقة نشا اعملي مزيل عرق طبيعي
ملعقة نشا واحدة ستساعدك ف عمل أفضل مزيل عرق طبيعي، ومن مكونات كلها تكون متوفرة في المنزل بشكل دائم، من الآن لا حاجة لكِ في استعمال أي مزيلات عرق غير طبيعية أو كيميائية تتسبب في الكثير من المشكلات الجلدية مثل الجلد الداكن، أو الالتهابات المزمنة، كما أن تلك الوصفة متميزة، لها العديد من الفوائد أهمها التفتيح الطبعي للجلد وإزالة أي شحوب بالبشرة، والتخلص من أي روائح للتعرق الزائد.
مكونات لوصفة مزيل عرق طبيعي
من الممكن لكِ القيام بعمل أفضل مزيل للتعرق من خلال الاستعانة ببعض المكونات والتي من أهمها ما يلي:
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الليمون.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقة من مكون زيت اللوز.
- ملعقة من الشبة.
طريقة التحضير لمزيل العرق
مزيل العرق الطبيعي من الممكن أن تقومي بإعداده من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة وذلك ما يكون بوضعها في وعاء ملائم مع اتبع الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون باستعمال الفازلين ووضعه على الحمام المائي واستعمال الجل أيضا وإذابته تماما.
- يتم وضع بقية المكونات بالتدريج ومن المفضل خلط النشا مع الشبة في وعاء يمكون منفصل.
- بعد الخلط الجيد لكل المكونات نحصل على التركيبة ناعمة وخالية تماما من أي تواجد للتكتلات.
- الخليط من السهل إعداده واستعماله لمرات عديدة.
- يسهل تطبيق الخليط بمواضع التعرق ويستمر أثره لثمانِ ساعات.
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