مشروبات رمضان بطريقة سهلة ومضمونة وبمذاق لذيذ ومميز أحلى من الجاهز

مشروبات رمضان ، من المشروبات اللذيذة والشهية المفضلة في رمضان، والتي تشعرك بالانتعاش، والمحببة لدى الصغار والكبار، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها اللذيذ والشهي، وبسهولة تحضيرها أيضا، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وذلك لتعويض الجسم ما يفقده أثناء الصيام، وللقدرة على الصيام أيضا، وذلك لحلول شهر رمضان المبارك، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتهم في رمضان بدلا من شرائها جاهزة، كما يمكنكم تجربة حلى الفيمتو وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة عمل تحضير مشروبات رمضان بنكهات مختلفة ولذيذة، وبكل سهولة.

مكونات مشروبات رمضان

تتكون مشروبات رمضان من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير مشروب قمرالدين

كمية من قمر الدين (الكمية حسب الرغبة).

ماء مغلي (الكمية حسب الرغبة).

سكر (الكمية حسب الرغبة).

عصير برتقالة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير مشروبات رمضان بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر مشروب قمر الدين، نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه قمر الدين والماء المغلي، ثم نتركه لمدة ساعتين تقريبا حتى يذوب قمر الدين. ثم نقلب قمر الدين جيدا حتى يذوب تماما، ونتخلص من الأجزاء المتبقية. ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه قمر الدين والسكر وعصير البرتقال، ثم نخلط جيدا. بعد ذلك نسكب قمر في وعاء ونضعه في الثلاجة لكي يبرد. ثم نخرج عصير قمر الدين من الثلاجة. ثم نقدم قمر الدين في أكواب التقديم. وبصحة وعافية.

طريقة عمل السوبيا

المقادير

نصف كوب من الحليب البودر.

ربع كوب من دقيق الأرز مطحون ناعم.

ربع كوب من جوز الهند.

باكيت كريم شانتيه.

سكر بودرة (الكمية حسب الرغبة).

رشة فانيليا.

ربع كوب من خليط السوبيا لكل لتر حليب أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف الحليب البودر ودقيق الأرز وجوز الهند وكريم شانتيه وسكر البودرة والفانيليا، ثم نخلطهم جيدا. ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه ربع كوب من خليط السوبيا والحليب، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضع السوبيا في الثلاجة ونتركها حتى تبرد. بعد ذلك نخرج السوبيا من الثلاجة ونقدمها في أكواب التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مانجو لاسي

المقادير

حبة مانجو كبيرة الحجم مقطعة قطع صغيرة.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الحليب.

سكر (الكمية حسب الرغبة).

طريقة التحضير

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه قطع المانجو والزبادي والحليب والسكر، ثم نخلط جيدا. ثم نسكب العصير في وعاء وندخله في الثلاجة يبرد. ثم نخرج مشروب مانجو لاسي من الثلاجة، ونقدمه في أكواب التقديم. وبالهنا والشفا.

مشروب التمر بالحليب

المقادير

كمية من معجون التمر (الكمية حسب الرغبة).

كمية من الحليب (الكمية حسب الرغبة).

طريقة التحضير