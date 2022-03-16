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وصفات تطويل الشعر، الشعر الطويل الصحى اللامع الكثيف هو أمل كل فتاة و سيدة ومصدر ثقتها بنفسها، ومهما كانت أمانى كل فتاة على حدى تظل أمنية الشعر الطويل الجميل هو أمنية كل فتاة وسيدة، وفى هذا المقال سنقدم لك فتاتى و سيدتى وصفات تحقيق تلك الأمنية نصائح عامة للحفاظ على صحة الشعر عدم تجاهل أو إهمال الروتين اليومى للعناية بالشعر

تناول كمية كافية من الخضروات و الفواكه خلال الإسبوع الواحد

شرب كمية من الماء يوميآ تترواح من لإثنين لتر إلى ثلاثة لترات

الحرص على تناول الأغذية التى تفيد الشعر خلال البرنامج الغذائى الإسبوعى

الإبتعاد عن المنتجات الكيميائية الرخيصة والسيئة التى تضر بالشعر ولاتفيده

عدم الإسراف فى إستخدام مجفف الشعر بالهواء الساخن لأنه يسبب جفاف الشعر و تيبسه و تقصفه وصفة زيت الجرجير مع زيت الزيتون مع زيت الثوم من أى معصرة زيوت طبيعية إشترى زيت الجرجير و زيت الزيتون و زيت الثوم

إخلطى مقادير متساوية من الزيوت الثلاثة وقلبيهم معآ جيدآ حتى يمتزجوا ببعضهم جيدآ وهذه الخطوة تحتاج صبر لأنه إمتزاج الزيوت تحتاج جهد ووقت

إملأى زجاجة لها غطاء بمزيج الزيوت الثلاثة و ضعيها فى الثلاجة لمدة ثمانى وأربعين ساعة كاملة ولا تقل عن ذلك و لكن ممكن ان تزيد

بعد مرور ثمانى و أربعين ساعة أخرجى الزجاجة من الثلاجة و دلكى بها فروة رأسك أولآ ثم غطى بها كل شعرك

غطى كل شعرك بالغطاء البلاستيكى المخصص لتغطية الرأس و الشعر و إنتظرى مدة زمنية قدرها أربعة ساعات حتى يفعل مزيج الزيوت فعله فى فروة الرأس و الشعر معآ

بعد مرور الساعات الأربعة قومى بشطف شعرك بماء دافىء أولا ثم أغسليه بشامبو قيم و مغذى للشعر

إفحصى شعرك لتتأكدى من زوال كل آثار الزيوت من عليه إن لم يزل بالكامل أعيدى الغسل بالشامبو مرة ثانية حتى تزول كل آثار الزيوت وخاصة رائحة الثوم

لكى تحصلى على أفضل نتيجة و أسرع نتيجة يجب عليكى تكرار هذه العملية أربعة مرات فى الإسبوع الواحد على الأقل عمر شويل - جدة فقط بخيرات الطبيعة إحصلى على شعرلامع صحى كثيف طويل كنجمات بوليود بأقل مجهود وأرخص تكلفة ستذهلك النتيجة - ثقفني

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