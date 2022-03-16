لن تصدقي ما تفعله ملعقة القرنفل لتنعيم وتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وإزالة الشيب بدون رجعة

القرنفل يعد من أحد المواد الطبيعية والذي يمكن أن نستخدمه في الكثير من الخلطات الطبيعية التي تهتم بالشعر وكذلك الجسم والبشرة وأيضا يدخل القرنفل في خلطات تبييض الأسنان، وغير كل هذا أن القرنفل يعد من أهم المكونات التي لا يمكننا الإستغناء عنها من المطبخ ولكن في هذا المقال قد نتحدث عن خلطة القرنفل الطبيعية والتي تعمل على تنعيم وتطويل الشعر بطريقة سريعة، فهذه الخلطة عند إستخدامها لمرة واحدة فقط قد تظهر نتيجتها وتجعلك تستغنى تماما عن أنواع كريمات الشعر أو الزيوت التي يتم عرضها، فكل هذه الأشياء تحتوي على مواد أو مكونات كيميائية ممكن أن تدهور وتتلف الشعر بشكل كبير وملحوظ فأن إستخدام هذه الزيوت والكريمات تعمل بالفعل على تطويل وتنعيم الشعر

ولكن عندما نتوقف عن إستخدامه سوف تحدث عدة مشاكل للشعر أهمها تساقطه، لذلك يمكننا أن نقوم بإستعمال وصفة القرنفل حيث يتم مزجه مع عدد من الزيوت وأيضا ممكن أن نستخدم زيت القرنفل فهو أيضا قادر على ذلك، فمن المعروف أن الشعر الناعم والطويل هو الذي يجعل المرأة تشعر بجمالها ويكون أساس سعادتها، فلهذا السبب تبحث كل فتاة عن أفضل الأشياء التي تساعدها في أن تحصل على شعر يكون جذاب وناعم كالحرير ويكون طويل ويصل طوله إلى الركب في خلال عشرة أيام.

يعد القرنفل من أهم الاعشاب الطبيعيه التى تدخل فى العديد من الوصفات الطبيعية التى تعمل على تنعيم وتطويل الشعر باسرع وقت ممكن، كما أنه مفيد جدا لتجديد بصيلات الشعر لتصبح أكثر قوة ويمنع التقصف والتساقط الكثيف ويعالج القشرة ويعطى الشعر نعومة ويجعله صحى ولامع ومفرود فهو من امن ولا يسبب اى حساسية ولا حكه فى فروة الرأس .

مكونات خلطة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القرنفل المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت القرنفل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ثمرة واحدة من الموز.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

طريقة عمل خلطة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر

نحضر وعاء ونضع به ثمرة واحدة من الموز ويتم هرسها جيدا لتكون ناعمة ونضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القرنفل المطحون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت القرنفل.

ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا ويتم مزجهم مع بعض ونقوم بتمشيط الشعر.

وقومي بوضع هذه الخلطة علي الشعر ونتركها لمدة ساعة تقريبا ثم يتم غسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو.

وكما ذكرنا من قبل أن القرنفل من المواد الطبيعية القوية والذي يكون له مفعول سحري يظهر في عدة أيام أو من أول مرة تقريبا، فقد توجد طرق عديدة لعمل خلطة القرنفل التي تساعد على تطويل الشعر وتنعيمه فمن الممكن أن نستخدم القرنفل المطحون مع زيت القرنفل أو نستخدم حبات القرنفل ويتم غليها في الماء ونضيف إليها أيضا بعض الزيوت.