نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأرخص تكلفة وبمكونات طبيعية تمامآ وفى أقل وقت إصنعى عدد كبير من أرغفة العيش الفينو فى مطبخك مذاق رائع ولون الكراميلا ورائحة تسعد النفس في المقال التالي

خبز العيش الفينو فى المنزل، كل الأسر و العائلات المصرية تحتاج العيش الفينو ليل نهار، ساندوتشات الفطار للأب فى العمل، للأطفال فى المدارس، ساندوتشات العشاء، هذا غير ساندوتشات السفر و الرحلات، ، ولكل أنواع الساندوتشاش أيآ كان وقتها أو سبب عملها فإن مذاقها يكون ألذ ما يكون عندما يكون العيش الفينو ساخن و طازج ولذلك كتبنا هذا المقال المقادير المطلوبة لخبز العيش الفينو فى المنزل ألف مائتان وخمسين جرام من دقيق القمح

ملعقة طعام كبيرة من البيكنج بودر

عدد إثنان ملعقة طعام كبيرة من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس على حسب المتوفر

ملعقة طعام كبيرة من الخميرة

ملعقة طعام كبيرة من السكر

ملىء كوب ماء من اللبن الجاموسى الطبيعى

تقريبآ ملىء ملعقة شاى من ملح الطعام وهذا المقدار يمكن زيادته أو نقصه على حسب تفضيل المذاق

كمية من الزبدة أو المسن الجاموسى الطبيعى تعادل ربع كوب من الماء

كمية من الماء ما تملأ نصف كوب من الماء أو ما يزيد قليلآ خطوات خبز العيش الفينو فى البيت قومى بإذابة ما سبق تجهيزه من الخميرة و السكر فى ماء دافىء فى إناء كبير و عميق

أضيفى إلى ما سبق ما سبق تحضيره من الدقيق و البيكنج بودر و الزيت واللبن والملح والسمن

إعجنى بكف يدك كل المكونات مع تنقيط الماء بالتدريج للحصول على عجينة متماسكة ولكن سهلة التشكيل

غطى الإناء بطبقة من النايلون المشهور تجاريآ بإسم الإسترتش أو قماشة بيضاء نظيفة و الإنتظار لمدة ستون دقيقة حتى يزيد حجم العجينة

تقطيع العجينة إلى كرات متساوية الحجم على سطح مرشوش بالدقيق ورش كرات الدقيق نفسها بعد تقطيعها حتى لا تلتصق ببعضها أو بالسطح الذى يتم العمل فوقه

إفردى كل كرة على حدة بإستخدام الأداة الخشبية المخصصة لفرد العجين حتى تحصلى على عيجنة شكلها دائرى و سمكها قليل جدآ

لفى العجينة المستديرة على شكل إسطوانة مع إغلاق الأطراف بكف يدك

حضرى صاج الخبز الذى سيدخل الفرن و غلفيه بورق الزبدة وإن لم يكن متاح فإدهنى الصاج بالزيت لمنع إحتراق العجين أو إلتصاقه بالصاج

رصى إسطوانات العجين التى صنعتيها بكف يدك على صاج الخبز و أمهليها ثلاثون دقيقة حتى يزيد حجمها

فى كوب ماء حضرى مزيج من ملعقة من اللبن مع صفار بيضة

بإستخدام فرشاة وبرقة بالغة إدهنى سطح الأرغفة بمزيج صفار البيض و اللبن

أدخلى الصاج داخل فرن بعد ثلاثون دقيقة من إشعاله على درجة مائتان درجة مئوية

إستمتعى بالمذاق الرائع و إفتخرى بنفسك عمر شويل - جدة بأرخص تكلفة وبمكونات طبيعية تمامآ وفى أقل وقت إصنعى عدد كبير من أرغفة العيش الفينو فى مطبخك مذاق رائع ولون الكراميلا ورائحة تسعد النفس - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأرخص تكلفة وبمكونات طبيعية تمامآ وفى أقل وقت إصنعى عدد كبير من أرغفة العيش الفينو فى مطبخك مذاق رائع ولون الكراميلا ورائحة تسعد النفس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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