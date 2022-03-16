بمكونات اقتصادية اعملي البانيه الكداب بطعم رائع ووفري في مصروف البيت

يعد البانيه الكداب من الأطباق الاقتصادية المحبوبة لدي كثير من الناس، وهو نوع من أنواع الوجبات التي لا تخلو منها أي سفرة مصرية، وهنا سوف نقدمه بطريقة اقتصادية وموفرة بطعم رائع ومميز، كما يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطاطس والبصل والجبن كما يمكن إضافة ربع كيلو من صدور الفراخ حسب الرغبة، وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بشكل مختلف وموفر في البيت، كما يعرف عن البطاطس بفوائده الكثيرة للجسم، كما أنه مفيد للأطفال الرضع حيث يعطيهم الحيوية والطاقة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البانيه الكداب بطعم مميز في البيت.

مقادير عمل البانيه الكداب

يحتوي البانيه الكداب على عدة مقادير بسيطة وسهلة وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

حبة من البصل المبشور.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط المطحون.

٢ حبات من البطاطس.

رشة من الملح.

حبة من البيض.

رشة من الفلفل.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

توابل فراخ.

قطعتان من الجبن المثلثات.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير وجبة اقتصادية في البيت يجب إتباع هذه الخطوات البسيطة لتحضير البانيه الكداب هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر مبشرة من الاستنلس ونقوم ببشر البطاطس والبصل في وعاء عميق من البلاستيك. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض مع رشة من الملح وتوابل الفراخ ونستمر في العجن باستخدام الأصابع. ثم نقوم بإضافة رشة من الملح مع رشة من الفلفل الأسود وقطعتان الجبن ونستمر في العجن حتى تتجانس المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق مع البقسماط على الخليط مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة. ثم نقوم بتسخين الزيت على النار، ثم نشكل العجينة إلى أقراص ونضعها في الزيت مع التقليب حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجها على اوراق مطبخ ثم على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم بجانب الكاتشب والمايونيز. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق بانيه كداب لأحلى متابعين ومشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البيض على الصحة

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

كثرة البيض لا تزيد مستوى الكوليسترول العام في الدم.

غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن.

ضروري لصحة العظام والأسنان ويمنع تطور سرطان الثدي.

يمنع فقدان الذاكرة ويحافظ على نشاط وسلامة القلب.

يساعد في شفاء أمراض الأعصاب وفقر الدم.

فوائد البصل على الجسم

هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-