يعد القطايف من الحلويات المقدمة في شهر رمضان المبارك بطعمها المميز اللذيذ، وتقدم بعدة حشوات مختلفة من بينها القشطة والمكسرات والعجوة وغيرها، ولاتستغرق الكثير من الوقت في التحضير فهي مكوناتها سهلة وسريعة التحضير في البيت بدون تكلفة، هناك عدة طرق لتحضير القطايف سواء كان ذلك بطريقة صنع العجينة أو في الحشوات المختلفة يتم استخدام الجبن والمكسرات واللوز والجبن والفستق، وإليكم في خلال السطور القادمة أسهل طريقة عمل عجينة القطايف في البيت مثل الجاهز بطعم شهي

أسهل طريقة عمل عجينة القطايف المقلية

المكونات

2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات

نصف كوب دقيق سميد ناعم

ملعقتين من البيكنج بودر

ملعقتين كبيرة من النشا

ملعقتين كبيرة من السكر

نصف ملعقة من بيكربونات الصودا

نصف ملعقة من الخميرة

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة

نصف كوب ماء فاتر

زيت للقلي

الحشوة حسب الرغبة

شربات

طريقة تحضير عجينة القطايف

أولاً نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها من الدقيق ودقيق السميد والبيكنج بودر والحليب البودره وبيكربونات الصودا والنشا والسكر مع بعضهم جيداً بملعقة خشب ثم نضيف الماء الفاتر ونخلط المكونات جيداُ تترك العجينة القطايف لمدة ساعة حتي تختمر ويتضاعف الكمية نحضر مقلاة على النار مدهونة من الزيت ونصب عجينة القطايف في المقلاة على شكل دوائر حتي تنضج وتخرج منها الففاقيع تخرج وتوضع في طبق وتغطي بقماش نضيف نقوم بالحشو بالمكسرات أو القشطة أو كريمة الخفق أو الجبن على حسب الرغبة وتضغط على الأطراف العجينة القطايف وتوضع في الزيت الغزير حتي تصبح لونها ذهبي ونسكب عليها الشربات وتقدم بالهنا والشفا

طريقة أخري سريعة في عجينة القطايف

المكونات

3 أكواب طحين

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر شوربة

2 ملاعق سكر

1 ملعقة كبيرة الخميرة

قليل من الملح

2 كوب ونصف ماء

طريقة صنع عجينة القطايف

يتم توفير وعاء يتم فيها خلط الطحين بالسكر ثم يضاف الملح والخميرة ونسكب الماء فوق الخليط ونخلط كل شيء معًا حتى تتكتل المكونات معًا ونحصل على عجينة سائلة ملصق بعد ذلك باستخدام الملعقة ضع بضع وحدات من الخليط في قاع المقلاة وكرر العملية حتى تنتهي الكمية.

تعتبر القطايف من أشهر الحلويات العربية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك. تختلف الوصفات من بلد إلى آخر لكن المكونات الأساسية تبقى كما هي وتشاركها نفس أسرار النجاح مع العجين وإليك بعض أفضل النصائح لعمل عجينة القطايف.

التزم بالقواعد للحصول على عجينة ناعمة ومتجانسة وليست سائلة أو جافة. استفد من الميزان الرقمي لمنحك أرقامًا دقيقةهذه وصفة خطوة بخطوة لصنع القطايف في منزلك. تحقق من صلاحية الخميرة قبل استخدامها خاصة إذا كانت في مطبخك لبعض الوقت إليك اختبار سريع للتأكد من إمكانية استخدام الخميرة بأمان حتى إذا لم يمر تاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة. توضع الخميرة في كوب من الماء الساخن مع ملعقة من السكر وتقلب حتى تمتزج

مع نكهتها المميزة واللذيذة تعتبر القطايف من الحلويات التي تقدم خلال شهر رمضان المبارك يأتي بمجموعة متنوعة من الزينة منها الكريمة والمكسرات والعجوة وغيرها لا يستغرق التحضير وقتًا طويلاً لأن المكونات بسيطة وسريعة التحضير في المنزل بدون تكلفة. تستخدم الجبنة والمكسرات واللوز والجبن والفستق في العجينة أو في الحشوات المختلفة وأسهل طريقة لعمل القطايف بالمنزل كقطايف جاهزة ذات مذاق لذيذ