طريقة عمل سندويش دجاج بالمسطردة

إليكم طريقة عمل سندوتش دجاج بالمسطردة وهو ساندوتش مختلف من الدجاج، فهناك العديد من الأكلات والسندوتشات يتم تحضيرها من الدجاج أو بإضافته إليها وإضافة مكونات مختلفة وتوابل جديدة تمنحها مذاق مختلف، لكن ساندوتش الدجاج بالمسطردة أعجب الجميع ويتم تحضيره في المطاعم ولكن يمكن عمل الساندوتش في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج واليكم في هذا المقال خطوات ومكونات تحضير الساندوتش على طريقة المطاعم المشهورة التي تقدمه.

مكونات عمل ساندوتش الدجاج بالمسطردة

تعتمد المطاعم المشهورة على استخدام التوابل بمقادير مناسبة ومجموعة من المكونات التي تساعد في إعطاء الساندوتش مذاق مميز وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

صدر دجاج.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

اثنين ملعقة كبيرة من المسطردة.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

أوراق الخس.

شرائح من الخيار.

شرائح من الطماطم.

خبز إيطالي أو خبز كيزر.

خطوات عمل سندويش دجاج بالمسطردة

على طريقة المطاعم المشهورة يمكن عمل سندوتشات الدجاج بالمسطردة بطريقة سهلة للحصول على مذاق مميز وذلك باتباع الخطوات التالية: