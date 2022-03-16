وصفة لإعداد عجينة الكنافة البلدي وأحلي الحلويات للشهر المبارك

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عمر شويل - جدة وصفة لإعداد عجينة الكنافة البلدي، أسابيع قليلة تفصلنا عن أجمل شهور العام وهو شهر رمضان المبارك.

وفي ذلك الشهر الفضيل تفضل ربات البيوت إعداد الحلويات لأسرتهم.

ومن ضمن تلك الحلويات التي تقدم بالشهر الكريم الكنافة العربي، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة لإعداد الكنافة البلدي.

وهي من أفضل أنواع الكنافة المصرية.

وصفة لإعداد عجينة الكنافة البلدي

تهتم الكثير من النساء في تعلم طريقة لإعداد عجينة الكنافة البلدي وذلك لأنها لم تجد متواجدة بالأسواق المصرية.

وتفضل كل ربة منزل في إعداد عجينة الكنافة بالمنزل للتأكد من نظافتها نظرا لانتشار الأوبئة والأمراض خاصة فيروس كورونا المستجد.

كيفية إعداد عجينة الكنافة البلدي

عجينة الكنافة البلدي تختلف عن العادية حيث إنها سميكة عن الكنافة العادية المتواجدة بالوقت الحالي بالأسواق، كما إنها يمكن تقديمها بجانب اللبن أو العسل الأسود أو السمن البلدي.

والكنافة البلدي ليس بحاجة لإدخالها للفرن وهي من أقدم أنواع الكنافة، وفيما يلي نقوم بتوضيح طريقة لإعداد الكنافة البلدي.

مكونات عجينة الكنافة البلدي

إثنين كوب دقيق أبيض. ربع معلقة صغيرة ملح. كوب من نشا الذرة. ربع كوب زيت نباتي. كوبان ونصف ماء للعجن.

طريقة تحضير عجينة الكنافة البلدي

نقوم بنخل الدقيق والنشا أولا مع بعضهما أكثر من مرة.

يوضع الدقيق في الخلاط مع الزيت النباتي والملح والماء.

نقوم بمزج المكونات بشكل جيد في الخلاط الكهربائي.

لابد التأكد من عدم تواجد بقايا من الدقيق ملتصق بزوايا الخلاط أو الجدار.

يسكب الخليط في مصفاة للتأكد من تنقية الخليط والتخلص من أي تكتلات.

بعد تصفية الخليط ويصب في كيس نظيف أو زجاجة مياه فارغة من خلال القمع.

نقوم بفتح ثقب بالكيس أو في غطاء الزجاجة وتشكل الكنافة بمقلاة ساخنة.

لابد أن تكون المقلاة واسعة ومن نوع التيفال الغير لاصق على نار متوسطة.

نبدأ بتشكيل الكنافة بواسطة تحريك الكيس أو الزجاجة على شكل دوائر.

ملحوظة: عندما تلاحظي إن الكنافة من الممكن إزالتها بسهولة من الطاسة قومي برفعها لوعاء آخر محكم الغلق وتحفظ بالوعاء لحين استخدامها وبالهنا.