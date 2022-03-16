اصنعي بنفسك بريوش التمر اللذيذ بقوام هش والطعم روعة

بريوش التمر اللذيذ ، من المخبوزات الهشة الجميلة التي يمكن تقديمها بحشوات مختلفة وعديدة ومن ألذ الحشوة التي تقدم بها هي حشوة التمر الشهية، التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية ويمتاز هذا النوع من المخبوزات بقوام هش جداً وطري، ويعتبر من ألذ المخبوزات التي تقدم في وجبة الإفطار بجانب الشاي، ويشتهر تقديم البريوش في العديد من المخابز ولكن من خلال مكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة يمكننا إعداده بالمنزل وتوفير الكثير من المال وبنفس القوام والطعم الجاهز، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل بريوش التمر اللذيذ بقوام طري جداً ولذيذ.

مكونات عمل بريوش التمر اللذيذ

يتكون البريوش من مكونات سهلة وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ

3 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

ثلاث أرباع كوب حليب دافئ.

كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب زبدة مخفوقة.

ربع كوب سكر.

علبة من اللبن زبادي.

ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

ربع كوب ماء دافئ.

للحشوة

نصف كيلو تمر مفروم.

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

لدهن الوجه

بيضة.

2 ملعقة كبيرة حليب سائل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

للتزيين

كمية سمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بريوش التمر اللذيذ خطوة بخطوة وهى كما يلى:-

تذاب الخميرة مع السكر والحليب الدافئ في إناء وتغطى وتترك لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل وتصبح لها طبقة رغوية. نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق مع الملح للتخلص من التكتلات والشوائب ونقلبهم جيداً. نحضر العجان الكهربائي ونضع فيه البيض مع الفانيليا ثم يضاف الزيت والزبدة والزبادي وربع كوب الماء، ثم نخلط جميع المكونات على سرعة بطيئة. ثم يضاف مزيج الخميرة والدقيق المنخول تدريجياً ونبدأ بالعجن لمدة 10 دقائق تقريباً، حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. توضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت وتغطى بكيس بلاستيك، وتترك لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. نقوم بتجهيز الحشوة نخلط التمر مع ملعقتين الزبدة والقرفة ونخلطهم جيداً، حتى تصبح لدينا عجينة طرية وناعمة.

طريقة تشكيل العجينة

ثم بعد ما تختمر العجينة يتم الضغط عليها ليخرج منها الهواء وتترك لمدة ربع ساعة حتى ترتاح ويسهل فردها. نقطع العجينة إلي كرات متساوية الحجم ثم تفرد كل قطعة بالنشابة على شكل دائري. نأخذ قطعة من حشوة التمر ونشكلها بالطول على شكل حبل أو إصبع طويل. ثم نلف العجين على إصبع التمر على شكل رول ثم تلف على شكل دائرة مع التصاق الأطراف ببعضهم جيداً، حتى تصبح دائرة فارغة من الوسط. ثم تقص أطراف العجينة الخارجية بالمقص مع مراعاة عدم القص إلي النهاية حتى تصبح على شكل الوردة. نحضر صينية مدهونة بقليل من الزيت وترص عليها قطع العجين مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحد والأخرى. ثم تترك مرة أخرى لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نخفق البيضة في طبق صغير مع ملعقتين الحليب السائل وملعقة الفانيليا بواسطة شوكة الطعام. ثم بعد ما تختمر العجينة يدهن وجه قطع العجين بخليط البيض المخفوق بواسطة الفرشاة ثم ترش بالسمسم. توضع في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ما بين 20 إلى 25 دقيقة وتترك حتى تنضج وتكتسب اللون البنى الذهبي. ثم تخرج من الفرن وتغطى بفوطة نظيفة حتى تظل طرية، ثم تقدم مع كوب الشاي أو الحليب بألف هنا وشفاء.

نصائح هامة لنجاح عمل البريوش بالمنزل

توجد العديد من النصائح التي تساعد على نجاح عمل البريوش بالمنزل وهي كما يلي:ـ