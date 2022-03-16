نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلون جذاب وجرئ اصبعي شعرك الأبيض باللون الذهبي بمكون طبيعي ودعي الشيب المبكر بلا رجعة واستعيدي شبابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر الأبيض باللون الذهبي، يعتبر صبغ الشعر من الأشياء التي تهتم بها الكثير من السيدات حيث تبحث كل سيدة على طريقة سهلة لصبغ الشعر داخل المنزل وذلك لتوفر الكثير من أنواع الصبغات التجارية بألوانها المختلفة والدرجات المتعددة في وقتنا الحالي، لذلك نجد أن صبغ الشعر داخل المنزل من الأمور السهلة ولكن بشرط اتباع عدة خطوات للحصول على اللون المرغوب فيه وفي نفس الوقت مناسب للون البشرة وسوف نتعرف على الصبغ بطريقة احترافيه وكيفية تدريج الشعر من اللون الغامق إلى اللون الفاتح لذلك سوف نتعرف سوياً على كافة التعليمات لكيفية صبغ الشعر باللون المناسب لبشرتك وسيكون ذلك باتباع هذه الخطوات،

الشعر الأبيض في النساء من أكثر الأشياء التي تسبب أثار نفسيه سيئة في المرأة، ويوجد أكثر من طريقة للتخلص من الشعر الأبيض والحصول على لون الشعر الطبيعي أو لون مناسب للون البشرة، ويمكن أيضاً استخدام الصبغات في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لصالون التجميل، وفي هذا المقال سوف نشرح كيفية صبغ الشعر.

كيفية الحصول على اللون المرغوب

أولاً يجب عليكي سيدتي قراءة كافة التعليمات المطبوعة على العبوة الخاصة بالصبغة ومن عوامل نجاح الصبغة أيضاً عدم وضع الصبغة على الشعر المبلول حديثاً كما يجب تجربة الصبغة على خصلة غير مرئية خلف الأذن حتى تحصلي على اللون المناسب لكى، ونجد أن صبغ الشعر باللون الأشقر يناسب ذوات البشرة الدافئة، وحتى تحصلي على لون طبيعي قومي بخلط عبوة من درجة الأشقر الطبيعي وخلطها بعبوة من اللون الذهبي ويجب التأكد من العبوتين من نفس النوع ونفس الشركة المصنعة كما يجب معرفة اللون المناسب مع اللون الشعر الحالي الشعر طريقة صبغ الشعر بالأشقر الذهبي.

المواد التي نحتاجها لصبغ الشعر

عدد عبوتان من صبغة الشعر من النوع الأشقر الذهبي ويمكن عبوتان من درجات مختلفة على مثل عبوة من الأشقر الطبيعي وعبوة من الأشقر الذهبي:

ملابس قديمة.

منشفة القديمة.

فرشاة الشعر.

كلبسات لتقسيم الشعر.

مقدار من الفازلين.

وعاء صغير.

قفازات بلاستيكية.

فرشاة صبغ الشعر.

مشط رفيع الأسنان.

قبعة استحمام.

شامبو وبلسم.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

نقوم بوضع المنشفة حول الكتفين ثم يجب ارتداء ملابس قديمة ثم نقوم بمزج عبوتين الصبغة جيداً داخل وعاء مع مراعاة أن تمتزج العبوتان جيداً.

كما يجب اختبار لون الصبغة على خصلة صغيرة خلف الأذن وكذلك معرفة الوقت المحدد للحصول على اللون المطلوب مع مراعاة تمشيط الشعر قبل البدء في صبغ الشعر حتي نتخلص من أي تشابك موجود في الشعر.

ثم قومي بتقسيم الشعر إلى أربعة أقسام ثم نبدأ من الأمام حتى الأسفل باتجاه الرقبة ويكون عموديا ليكون قسمين ثم قومي بتقسيم الشعر من اتجاه إلى جهة الأذن الأخرى ويكون ذلك باتجاه أفقي.

ثم قومي بصبغ مقدمة الرأس أولاً ثم لفي الأقسام الأخرى باستخدام الكلبس وبعد ذلك ادهني حدود الشعر بالفازلين حتى لا تتصبغ البشرة.

ثم ابدئي بصبغ الشعر من الجذور إلى الأطراف بسحب فرشاة الشعر ويجب التأكد من صبغ الشعر كاملاً وتترك الصبغة لمدة من 30 إلى 45 دقيقة.

ثم يغسل الشعر باستخدام الشامبو الخاص والبلسم المناسب وبهذه الخطوات تكوني قد حصلتي على النتيجة المطلوبة.

صبغ الشعر الأبيض باللون الذهبي

ترغبين في صبغ شعرك الأبيض باللون الذهبي، هذا ما نقدمه لكي سيدتي اليوم هو طريقة صبغ الشعر الأبيض باللون الذهبي دون الحاجة إلى استخدام الصبغة، فنقدم لكي وصفة سهلة وسريعة ومتوفرة لديكي في صبغ الشعر سواء الأبيض أو لون شعرك العادي الأسود، وهذه الوصفة هي الكركم حيث أنه من الوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر باللون الذهبي، كما أنه وصفة ’آمنة على الشعر وخالي من أي مواد كيميائية تضر بالشعر، ويمكن استخدامه باستمرار على عكس الصبغة فإن كثرة استخدامها تؤدي إلى مشاكل كثيرة للشعر، فنقدم لكي طريقة استخدام الكركم في صبغ الشعر باللون الذهبي.

أصبحت مشكلة الشعر الأبيض من المشاكل المنتشرة بين الشباب، إلا أنها من الأمور السهلة التي يسهل حلها، وذلك من خلال صبغ الشعر الأبيض، ولكن صبغه بوصفات طبيعية وآمنة على الشعر، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر باللون الذي ترغب فيه كل امرأة، ودون الحاجة إلى شراء الصبغة في كل مرة ترغب في التخلص من الشعر الأبيض، فنقدم لكي سيدتي طريقة صبغ الشعر الأبيض باللون الذهبي خطوة بخطوة.