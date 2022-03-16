طريقة كفتة الجمبري المقلية في الزيت أو الفرن

لا شك أن كفتة الجمبري المقلية من أشهى وألذ أنواع الكفتة على الإطلاق فهي فخمة للغاية ولذيذة وتصلح للعزائم الكبيرة والمناسبات والتجمعات العائلية على فطور رمضان فهو طبق مميز يقدم في أفخم المطاعم، يمكنك تحضير هذا الطبق المميز بنفسك في المنزل والاستمتاع به مع العائلة والضيوف فتابعينا لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

كفتة الجمبري المقلية

إن كنت من محبي المأكولات البحرية فإن تلك الكفتة الشهية هي الخيار الألفضل ك وستكون ألذ طبق يمكن أن تتذوقه.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

نصف كيلو من الجمبري متوسط الحجم أو الجامبو.

بصلة حمراء كبيرة الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعم.

نصف رابطة من الشبت الأخضر الطازج.

نصف رابطة من البقدونس الأخضر.

كوب من دقيق الأرز أو الدقيق العادي.

نصف رابطة من الكزبرة الخضراء.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الكاري.

كيس من البقسماط المطحون ناعم.

خطوات تحضير كفتة الجمبري المقلية: