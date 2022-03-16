نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة كفتة الجمبري المقلية في الزيت أو الفرن في المقال التالي
لا شك أن كفتة الجمبري المقلية من أشهى وألذ أنواع الكفتة على الإطلاق فهي فخمة للغاية ولذيذة وتصلح للعزائم الكبيرة والمناسبات والتجمعات العائلية على فطور رمضان فهو طبق مميز يقدم في أفخم المطاعم، يمكنك تحضير هذا الطبق المميز بنفسك في المنزل والاستمتاع به مع العائلة والضيوف فتابعينا لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.
كفتة الجمبري المقلية
إن كنت من محبي المأكولات البحرية فإن تلك الكفتة الشهية هي الخيار الألفضل ك وستكون ألذ طبق يمكن أن تتذوقه.
المقادير اللازمة لعمل الطبق:
- نصف كيلو من الجمبري متوسط الحجم أو الجامبو.
- بصلة حمراء كبيرة الحجم.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعم.
- نصف رابطة من الشبت الأخضر الطازج.
- نصف رابطة من البقدونس الأخضر.
- كوب من دقيق الأرز أو الدقيق العادي.
- نصف رابطة من الكزبرة الخضراء.
- ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- كيس من البقسماط المطحون ناعم.
خطوات تحضير كفتة الجمبري المقلية:
- قومي بتقشير الجمبري جيداً ثم أزيلي كيس الرمل الموجود في الظهر.
- يغسل الحمبري جيادً لإزالة الأتربة.
- يقطع الجمبري إلى قطع متوسطة الحجم ثم يوضع في كبة الفرم.
- قطعي البصلة إلى شرائح أو مكعبات صغيرة الحجم.
- يضاف فصوص الثوم.
- يتم تقطيع الخضار من بقدونس وكزبرة وشبت ثم وضعها في الكبة مع المكونات.
- انخلي الدقيق لإزالة أي شوائب أو تكتلات ثم أضيفيها للخليط.
- قومي بفرم جميع تلك المكونات معاً حتى يتكون خليط ناعم.
- تفرم الكفتة مرة أخرى حتى يسهل تشكيلها.
- ضعي الخليط في وعاء ثم أضيفي إليه الملح والفلفل والكاري,
- يمكنك إضافة أي مواد أخرى كملعقة من توابل السمك إن وجدت.
- قلبي الخليط جيداً بيديك حتى يصبح مثل العجينة.
- شكلي الخليط على شكل أصابع كفتة أو كرات حسب رغبتك.
- توضع الكفتة في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتشرب التتبيلة.
- في وعاء ضعي البقسماط ثم اغمري الكفتة في البقسماط حتى يغطيها من كل الجهات.
- توضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم تقلى في الزيت أو في الفرن.
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