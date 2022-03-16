طريقة عمل بسبوسة بالقشطة بألذ طعم وكريمة قوامها رائع مفيش عليها اختلاف

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شهر رمضان على الأبواب وستبدأ العزومات والولائم ولمة الأسرة والعائلة، وكل ربة منزل ترغب في تقديم كل الأكلات والحلويات التي يحبها الجميع، وبما أن طبق الحلويات من الأطباق التي يحبها الجميع كباراً وصغاراً، كما أن الحلويات من المهم جداً تقديمها خلال شهر رمضان، حيث أنها تعوض الجسم نسبة السكر التي يفقدها خلال ساعات الصيام، والبسبوسة واحدة من الحلويات التي ارتبطت بشكل كبير بشهر رمضان المبارك، واشتهرت البسبوسة في الدول العربية وخاصة مصر وفلسطين وبلاد الشام، وإليكم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
تعتبر البسبوسة واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، والتي تتمتع بطعم رائع وخطير للغاية، فطعمها خطير لا يقاوم وليس له أي مثيل، فهي من الحلوى التي يحبها الجميع ويرغبون في تناولها باستمرار على مدار اليوم، ولها مكانة خاصة على مائدة شهر رمضان وهي مطلب جماعي من الجميع، ولذلك تحاول ربات البيوت أن تفنن في تحضيرها بنفسها في البيت لتسهد عائلتها، والبسبوسة بالقشطة من أفضل طرقها وطعم خطير.
المكونات:
- 2 كوب سميد.
- كوب سكر.
- نصف كوب زبدة طرية.
- كوب لبن زبادي.
- ربع كوب جوز الهند.
- نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2 كوب شربات ساخن.
مكونات حشو الحشو:
- ربع كوب لبن.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 3 ملاعق كبيرة نشا.
- كوب قشطة.
- فستق للتزين.
طريقة التحضير:
- في البداية نقوم بخلط الزبدة مع السميد وندعك باليدين جيداً.
- ثم نضيف البيكنج بودر وجوز الهند، ونقلب المكونات بشكل جيد، ثم نضيف اللبن الزبادي وتقلب المكونات برفق ويترك الخليط جانباً.
- نجهز الحشو من خلال وضع اللبن في وعاء ويرفع على النار، ثم نذوب النشا في القليل من اللبن مع الفانيليا، ونضيفه للبن مع الاستمرار في التقليب على نار متوسطة حتى يصبح القوام ثقيل، نرفع الكريمة من على النار ونضيف له القشطة مع التقليب.
- نحضر صينية وتدهن بالطحينة ونفرد فيها نصف كمية البسبوسة، ويفرد الخليط في المنتصف، ثم نقوم بتوزيع باقي البسبوسة برفق.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتتحمر.
- نخرج البسبوسة من الفرن وتسقى على الفور بالشربات الساخن، وعند التقديم يرش عليها الفستق المطحون، ثم تقدم بالهناء والشفاء.
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