ترغب بعض السيدات في التعرف على طريقة عمل خلطة المحشي رغبةً في التغيير وتجديد الأكلات حتى لا يشعر الأفراد بالممل من الوصفات الاعتيادية، لذا يبحثون عن طريقة جيدة لتحضير خلطة المحشي ويرغبون في التعرف على سر الخلطة لكي يكون المحشي نجاح وذات مذاق شهي ومختلف، واليوم سوف نوضح لكم طرق مختلفة عمل خلطة المحشي بدون بذل مجهود كبير.

طريقة عمل خلطة المحشي

يُمكنك القيام بعمل خلطة المحشي عن طريق الآتي:

أربع أكواب من الأرز.

حبتان من البصل المبشور.

كمية مناسبة من الثوم على حسب الرغبة.

حبة من الفلفل الأخضر المفروم.

2 حزمة من الكزبرة الخضراء.

حزمة من البقدونس وأخرى شبت.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت ذرة.

ملعقتان من الملح.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقتان من البهارات.

ملعقة من الكمون صغيرة.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

طريقة التحضير

يتم تقطيع الخضروات وهي الكزبرة، والبقدونس والشبت جيدًا.

نبدأ في تنقية الأرز ثم يتم غسله بالماء الفاتر ثم يتم تصفيته بشكل جيد.

يتم وضع الطماطم في الخلاط الكهربائي ونخلطها ثم نضيف إليها القليل من الماء.

نضع قدر على نار متوسطة ثم نضيف البصل المبشور ويقلب حتى يتحول لونه ذهبي.

نضيف بعد ذلك الطماطم وباقي البهارات ونقلبهم حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

نبدأ بحشو المحشي بالمزيج السابق جيدًا.

نكرر خطوة الحشو حتى ننتهي من الكمية ثم نضعها في وعاء خاص به.

نرفع الوعاء على نار ثم نقوم بخفضها ونغطيها حتى ينضج المحشي جيدًا.

أسرار تسوية المحشي

هناك مجموعة من النصائح والأسرار التي لابد من اتباعها لكي تحصلين على مذاق شهي ومختلف، ولكي تتمكن من ذلك اتبع ما يلي:

لابد من وضع كمية مناسبة من الطماطم حتى يمنح المحشي المذاق الشهي.

يجب وضع كمية مناسبة من البصل والخضراء من البقدونس والشبت المفروم الطازج.

يلزم وضع كمية مناسبة من مرق اللحم لتسويتها حتى لا تُعجن.

يجب تظبيط نسبة الملح في الخلطة حتى تحصلين على مذاق شهي.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان طريقة عمل خلطة المحشي ونود أن يكون نال إعجابكم.