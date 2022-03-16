نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلص نهائيا من الكحة والبرد والبلغم وتناول ملعقة واحدة يوميا من أقوى مضاد حيوي طبيعي على الإطلاق في المقال التالي

تخلص من البرد والكحة الجافة والغير جافة وأمراض الجهاز التنفسي، التي تغير المزاج وتؤثر على النشاط العام والتركيز، واستمرار الحكة والسعال لفترات طويلة، مما يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي وتمكن الفيروسات من جسمك، وخاصة مع زيادة رطوبة الجو وانخفاض درجات الحرارة،ومن المعروف أن تعرض الجسد للبرد يؤثر كثيرا على كل عمليات الجسم الحيوية، لذلك جئنا في المقال بالحل الأثر فاعلية للتخلص من أزمات البرد بأنواعه بمستخلص طبيعي وهبه الله سبحانه وتعالى لنا، فلكل داء دواء. تخلص نهائيا من كحة والبرد والبلغم المكونات المطلوبة نصف برطمان من العسل النحل.

سبع فصوص من الثوم المقشر.

قطعة من الجنزبيل الفريش أو ملعقة صغيرة.

نصف بصلة مقطعة إلي نصفين.

ثمرة واحدة من الليمون ويفضل الليمون الأخضر دون تقشير. طريقة التخلص نهائيا من كحة والبرد والبلغم توضع المكونات الآتية معا وهي البصل و الثوم و و الزنجبيل و الليمون معا في برطمان زجاجي متوسط الحجم. يصب العسل علي المكونات كلها ليغطيها إلي أعلي البرطمان. يغلق البرطمان بإحكام و يترك في دولاب المطبخ أو باب الثلاجة لمدة ثلاث أيام قبل الإستخدام. يتم استخدام ملعقة واحدة من هذا الخليط يوميا علي الريق قبل الفطار. فائدة مكونات هذا الخليط في علاج نزلات البرد و السعال العسل من المضادات الحيوية الطبيعية للقضاء على العدوي الفيروسية، و التخلص من العدوي البكتيرية، والانفلوانزا وبالأخص السعال الجاف و الغير جاف، و تحلي به جميع مشروبات البرد.

البصل المكون الغني بمضادات الأكسدة، ومقوي للقلب والشرايين ومضادات الالتهاب غني بالحديد والكالسيوم والماغنيسيوم والألياف وفيتامين أ و ك.

الثوم الذي يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي، حتى بمعدل أكثر من البرتقال ، كما انه يساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات كالحديد والماغنيسيوم.

الليمون الغني بفيتامين سي و ج ، و الذي يعمل على تخفيف الأعراض المزعجة التي قد ترافق أمراض الجهاز التنفسي والبرد والانفلوانزا.

الزنجبيل الغني بالمعادن والبوتاسيوم و موسع طبيعي للشرايين، وينشط الدورة الدورة الدموية، مما يساعد علي زيادة مناعة الجسم ومساعدته علي مقاومة الأمراض.

تناول هذا الخليط القوي للمرضي و الأصحاء مفيد جدا. عمر شويل - جدة تخلص نهائيا من الكحة والبرد والبلغم وتناول ملعقة واحدة يوميا من أقوى مضاد حيوي طبيعي على الإطلاق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخلص نهائيا من الكحة والبرد والبلغم وتناول ملعقة واحدة يوميا من أقوى مضاد حيوي طبيعي على الإطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.