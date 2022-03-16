الحواوشي الضاني ألذ وأشهى حواوشي

الجميع يجب اللحم الضاني المشوي على الفحم والكباب فما رأيك هذه المرة بتجربة تحضير الحواوشي الضاني فاللحم الضاني سيعطيه طعم مميز ورائحة ذكية لا قاوم مع التتبيلة الفريدة ستتمكنين من تحضير ألذ ساندوتش أفضل من الذي يحضر في المحلات، تابعينا لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

الحواوشي الضاني

بمقادير بسيطة حضري ألذ ساندوتش حواوشي بنكهة مختلفة كما لم تتذوقيه من قبل واستمتعي به وقدميه للضيوف والعائلة في رمضان

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

نصف كيلو من لحم الضأن الطازج.

بصلتان كبيرتان في الحجم.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحار

ثلاث حبات متوسطة من الفلفل الأخضر الحلو.

نصف كوب من البقدونس المفروم ناعم.

كمية مناسبة من الخبز البلدي تكفي للحم.

ملعقة صغيرة من توابل اللحم أو السبع بهارات.

رشة من القرفة المطحونة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر ويمكن الاستغناء عنه.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

خطوات تحضير الحواوشي الضاني: