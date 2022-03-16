نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحواوشي الضاني ألذ وأشهى حواوشي في المقال التالي
الجميع يجب اللحم الضاني المشوي على الفحم والكباب فما رأيك هذه المرة بتجربة تحضير الحواوشي الضاني فاللحم الضاني سيعطيه طعم مميز ورائحة ذكية لا قاوم مع التتبيلة الفريدة ستتمكنين من تحضير ألذ ساندوتش أفضل من الذي يحضر في المحلات، تابعينا لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.
الحواوشي الضاني
بمقادير بسيطة حضري ألذ ساندوتش حواوشي بنكهة مختلفة كما لم تتذوقيه من قبل واستمتعي به وقدميه للضيوف والعائلة في رمضان
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- نصف كيلو من لحم الضأن الطازج.
- بصلتان كبيرتان في الحجم.
- حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحار
- ثلاث حبات متوسطة من الفلفل الأخضر الحلو.
- نصف كوب من البقدونس المفروم ناعم.
- كمية مناسبة من الخبز البلدي تكفي للحم.
- ملعقة صغيرة من توابل اللحم أو السبع بهارات.
- رشة من القرفة المطحونة ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر ويمكن الاستغناء عنه.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
خطوات تحضير الحواوشي الضاني:
- يتم فرم اللحم الضاني جيداً حتى يصبح ناعم.
- يقشر البصل ويغسل جيادً ثم يقطع إلى جوانح أو مكعبات.
- اغسلي الفلفل الحلو والحار وقطعيهم إلى حلقات.
- يتم فرم البصل جيداً والفلفل الحلو والحار معاً حتى يصبح ناعم.
- يوضع اللحم المفروم في وعاء ثم يضاف إليه البصل والفلفل الحلو الحار المفروم.
- أضيفي القدونس المفروم مقلبي.
- قلبي جيداً حتى تمتزج المكونات.
- يتبل الخليط بالملح والفلفل والبابريكا والبصل البودر والثوم البودر والجنزبيل والقرفة وتوابل اللحم.
- تقلب جيداً ويتم عجنها باليد حتى تتشكل عجينة متجانسة وتتوزع التوابل على كل الكمية.
- غطي الخليط وضعيه في الثلاجة لليلة كاملة حتى تكتسب النكهة.
- قومي بفتح العيش البلدي من أحد الجهات بطريقة كافية لحشوه.
- يتم وضع الخليط في الأرغفة بحرص.
- يدهن الخبز من الخارج بالسمنة أو الزبدة ثم يوضع في صينية الخبز.
- أدخليه الفرن الساخن على حرارة متوسطة مع تغطيته بورق الزبدة حتى ينضج.
- أشعلي الشواية لتحمير الوجه ثم يقدم.
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