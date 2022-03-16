نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة بالقشطة من المنزل مثل المحلات في المقال التالي

من الحلويات اللذيذة والشهيرة جدا والتي يقبل على تناولها العديد من الأشخاص، هي الكنافة ولها العديد من طرق التحضير مثل الكنافة بالمكسرات أو الكاستر والكنافة بالقشطة، والكنافة النابلسية وغيرها من الأنواع، ولأنها الحلوى المفضلة في شهر رمضان المبارك وبدلا من شرائها من المحلات بأسعار مرتفعة، اصنعيها في المنزل بمكونات مضمونة، وطريقة تحضير سهلة جدا تعرفي عليها الآن. مكونات الكنافة بالقشطة نصف كيلو من الكنافة المفتتة

كوب من الزبدة

ثلاث ملاعق كبيرة نشا

كوب من اللبن

نصف كوب سكر بودرة

ملعقتان بودر كريم شانتيه

كوب قشطة بلدي

ملعقة فانيليا صغيره مكونات شربات الكنافة كوب وربع ماء

ثلاثة أكواب سكر

نصف ليمونة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة عسل جلوكوز

ملعقة سمنة سايحة طريقة تحضير الكنافة بالقشطة نضع السكر مع الماء على نار عالية، وعند الغليان نضيف نصف الليمونة وملعقة العسل الجلوكوز والفانيليا، ونتركه يغلي مرة أخرى على نار متوسطة لمدة سبع دقائق، ونضيف ملعقة السمنة ويترك يبرد.

نأخذ كمية من اللبن ونذوب فيها النشا والفانيليا وبودرة كريم شانتيه، ونضعهم على النار مع التقليب حتى يثقل الحشو.

نرفعه من النار ونضع القشطة البلدي مع استمرار التقليب، ونترك الحشو حتى يبرد تماما.

نجهز صينية الفرن ونضع بها كمية من الزبدة ونفردها جيدا، ونفرد عليها نصف كمية الكنافة، ويضغط عليها جيدا، ونوزع الزبدة السايحة، ونضع حشوة القشطة في نصف الصينية وتوزع برفق، مع ترك الأطراف بدون حشو حتى لا تحترق.

نغطي الحشو بالنصف الثاني من الكنافة ونضغط عليه برفق، ثم نضع زبدة سايحة مرة أخرى على وجه الكنافة.

ندخل صينية الكنافة بالقشطة في فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ونراقبها جيدا حتى تحمر الأطراف، ثم نقوم بتشغيل شواية الفرن، وعندما نتأكد من نضج صينية الكنافة باستخدام سكين، نخرجها من الفرن، ونسقيها بالشربات الثقيل، ويجب ان يكون بارد تماما وهي ساخنة.

يجب أن تترك الكنافة مكشوفة حتى تبرد تماما، ثم تغطى، وتقدم الكنافة بالقشطة باردة مع كوب من الشاي باللبن أو النسكافيه في وجبة الإفطار أو العشاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة بالقشطة من المنزل مثل المحلات - ثقفني

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