بنصف كيلو دقيق اعملي بسكويت العيد على اصوله بطريقة فاطمة ابو حاتي في منزلك وبأقل التكاليف

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عمر شويل - جدة يعد بسكويت النشادر من البسكويت الأكثر شهرة في الأعياد والمناسبات فهو يعرف باسم بسكوت العيد ولكن عمله لا يحتكر في العيد فقط ، ولكن البعض منا يود أن يعمله طوال العام لأن له طعم ومذاق شهي نود عمله في المنزل مثل المخابز والأفران الجاهزة ، فهو يقدم مع الشاي أو يقدم منفردا فكلتا الحالتين طعمه ولا أروع ، وهنا سوف نقدم طريقة بسكويت النشادر من الشيف فاطمة أبو حاتي.

من المقرمشات الأكثر طلبا وأستهلاكا هو بسكوت النشادر وتختلف الأنواع وهو يظل ثابتا تتعدد طرقه وتختلف مقاديره الا أنه يظل طعمه لذيذ ورائع كما ننتظر مناسبة الاعياد لنأكل منه ونظرا لأنه يفشل منا نذهب كثيرا لشرائه من الأفران أما هنا سوف نقوم بعمله بطريقة سهلة ومضمونة وبمكونات في البيت دون تكاليف وعلى طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي فالتجربة تستحق .

تكثر المناسبات ، وتكثر الأشياء والحلويات ، وهي عنصر أساسي لهذه المناسبات الاجتماعية ، مع كعك النشا ، أو كعكات العيد ، لأنها المفضلة لدى الأسرة ، والأطفال يحبونها أيضًا. كما يفضلون اكله وبجانبه كوب من الحليب الساخن او يفضلون اكله دون شئ اخر معه وهذه إحدى الطرق هي صنع البسكويت بواسطة الشيف الشهير فاطمة أبو حاتي

بما اننا قد اقتربنا من موسم العيد و البسكويت و الغريبة والبيتي فور مما نجتمع مع الاقارب و العائله ونقوم بعمل عجينة البسكويت التي تتكون من الدقيق و السكر و البيض و الحليب و بعد العجن نقوم بوضعها في ماكينة البسكويت التي تشكل البسكويت بشكل بسكويت العيد المعروف لذا هنا سوف نوضح طريقة عمل البسكويت العيد

عمل بسكويت النشادر بطريقة فاطمة أبو حاتي

عمل كيلو من بسكوت العيد

مقادير كيلو من بسكويت النشادر:

كيلو من الطحين الأبيض

4 ملعقة من نشا الذرة

2 كوب زبدة لينة

2 كوب ونصف سكر بودر

1/2 كوب حليب

4 بيضات

ملعقة فانيليا

ملعقة بيكنج بودر

نصف ملعقة ملح

عمل نصف كيلو من بسكوت العيد

مقادير نصف كيلو من بسكويت النشادر:

1/2 كيلو دقيق أبيض

2 ملعقة من نشا الذرة

1 كوب زبدة لينة

1 كوب وربع من السكر البودر

1/4 كوب من الحليب

2 بيضة

1/2 ملعقة فانيليا

1/2 ملعقة بيكنج بودر

1/2 ملعقة من النشادر

رشة ملح

طريقة تحضير بسكويت النشادر:

في وعاء خاص بالعجن قوم بخفق الزبدة ، بالمضرب الكهربي إلى أن يتغير لونها للأصفر الفاتح وتصبح كريميه القوام. ثم نقوم بإضافة السكر مع استمرارية الخفق ، حتى يتم تجانس الخليط ويصبح كريمي القوام أكثر. ثم نقوم بإضافة الفانيليا والبيض واللبن مع الخفق المستمر. ثم في وعاء أخر نضع كلا من المكونات الجافة . النشادر والدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر حتى تختلط تماما. ثم نقوم بإضافة الخليط الجاف إلى خليط اللين البيض والزبدة والسكر والحليب ونقوم بتقليبهم سويا ، حتى يصبح العجين هش ومتجانس. ثم نقوم بوضع عجينة البسكوت في ماكينة البسكوت أو كيس حلواني وعلى صينية تم دهنها . نقوم بتقطيع عجينة البسكويت على شكل البسكويت. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 ونقوم بإدخال البسكويت الفرن حتي يصبح لونه ذهبي من جميع الجهات. ثم نقوم بإخراجه من الفرن حتى يبرد ونقوم بحفظه في وعاء بلاستيك محكم الإغلاق.

ملحوظة:

لكي تنجح بسكويت النشادر معك دون أن تجف أو تنهار ، هناك بعض الإرشادات المهمة التي يجب اتباعها واستخدامها للمكونات الصحيحة لخبز بسكويت النشادر الخاصة بك. لذلك يجب استخدام الدقيق الحلو ، فهو أبيض نظيف ومنخل بمصفاة ، ومنخل غربال شبكي ، وإذا لم يكن كذلك ، فإن المنخل الشبكي مناسب أيضًا ، أو زبدة جيدة أو معروفة ، حتى لا تفسد العجين أو البسكويت ، ويجب أن يكون كل خليط المكونات في درجة حرارة الغرفة.

طريقة عمل بسكويت النشادر أو بسكويت العيد

احيانا لا يفضلون عمل بسكويت بنكهة فالبعض يعمله بماء الورد وبعضه يعمله بنكهة البرتقال والبعض الاخر يحبه ساده بدون اضافة نكهة وهذا لاننا نفضل اكله بجانب الحليب او الشاي وهذا يجعل عمل البسكويت مقاديره سهلة ولكن متنوعة وهنا سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر او بسكويت العيد بنكهة البرتقال اليك المقادير

3 أكواب دقيق ، 3/4 كوب سكر بودر، 3/4 كوب سمن، 2 بيضة، فانيليا، ملعقة كبيرة نشادر، 1/4 كوب لبن، 1/4 كوب عصير برتقال، بشر برتقال، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، رشة ملح طريقة التحضير: في وعاء العجن قومي يخفق كلا من السكر والسمن بالمضرب الكهربي ثم قومي بااضافة البيض وتليه فانليا ، ثم قومي بخلط الدقيق والنشادر والملح والبيكنج بودر ثم قومي بسكب خليط البيض والسكر عليه وقومي بالعجن مع اضافة الحليب والبرتقال ثم تقطع العجين بمكنة البسكويت ، ويرص البسكويت في صينية الخبز وتدخل الفرن حتى تمام النضج .