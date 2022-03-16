نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة واحدة يوميًا على الأقل.. إليك 7 فوائد للخيار ستدفعك لأكله دائمًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخيار من الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من الماء، فهو مغذى ومفيد ويمد الجسم بالماء ويساعد فى التخلص من الحصوات، كما أنه مكون أساسى فى جميع السلطات، حيث تستخدمه ربات البيوت فى مكونات السلطة فهو خفيف المذاق ومميز فى طعمه، كما ينصح به الأطباء للأشخاص أصحاب الرجيم، فهو يمد المعدة بكمية من الماء تجعلها فى حالة من الشبع معظم اليوم، ويدخل فى العديد من الوصفات الصحية للبشرة، حيث يستخدم كمرطب ومبيض للبشرة بعد تعرضها لأشعة الشمس طوال اليوم، ويساعد الخيار على تعديل ضغط الدم وتخليص الجسم من الإجهاد والتعب على مدار اليوم.

فوائد تناول الخيار

عند تناول الخيار بشكل يومي فإنه يمد الجسم بفيتامين سي وكالسيوم وماغنسيوم وبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية الهامة، التى تعطى الجسم الحيوية والنشاط طوال اليوم، كما يوجد به كمية من الماء تصل إلى 95% ترطب الجسم، لذا ينصح بتناوله بشكل يومى لفوائده العديدة، ولم يؤثر تناول الخيار بشكل يومي على الصحة بأى ضرر، لذا سنوضح لكم فوائد تناول الخيار بشكل يومي.

1. فقدان وزن الجسم

لا يحتوى الخيار على نسبة دهون أو ألياف، ولكن يحتوى على نسبة عالية من الماء، لذا تناوله بشكل يومي يعطى الجسم رغبة الشبع معظم فترات اليوم.

2. يعزز صحة الدماغ

يحتوى الخيار على مادة الفيسيتين التى تعزز من صحة الدماغ، وتحسن من صحتها، كما يحتوى على نسبة من الفوسفور الذى يزيد من تركيز الإنسان.

3. يقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان

تناول الخيار بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان، حيث يحتوى على مادة الفلافونويد المضادة للأكسدة.

4. يرطب الجسم

نسبة الماء المتواجدة فى الخيار قادرة على ترطيب الجسم، والتخفيف من التهابات الجلد عند التعرض لأشعة الشمس.

5. يعزز الهضم

يحتوى الخيار على نسبة جيدة من الألياف والماء التى تحسن من عمليات الهضم، والتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي.

6. يساعد على نمو الشعر

الخيار يحتوى على فيتامين بي والبيوتين والنياسين وفيتامين سي وغيره من الفتيامينات التى تلعب دور مهم فى نمو وتغذية الشعر وتقلل من مظاهر الشيخوخة.