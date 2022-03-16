اصنعي بنفسك كريم البقدونس والنشا السحري لتبييض البشرة وتوريدها في دقائق

كريم البقدونس والنشا من أجمل الكريمات الطبيعية، التي تمنح البشرة النعومة والحيوية وتحافظ على نضارتها وتمنحنا الشعور بالانتعاش لفترة طويلة، كما يلعب دور مهم في تفتيح المناطق الداكنة التي تشوه مظهر الجسم، ويعمل على إزالة الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة مما يجعل البشرة صافية ونضرة، كما يعمل على علاج تقرحات الجلد المزعجة التي تسبب الحبوب والبثور، وهو أفضل من الكريمات التي تباع في الخارج بأسعار غالية الثمن، وطريقة تحضيره سهلة للغاية ولا تكلفنا وقت طويل، ومكوناته بسيطة لا يخلو بيت منها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البقدونس والنشا السحري لتبيض البشرة وتفتيحها في دقائق بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم البقدونس والنشا

يحتوي على بعض المكونات البسيطة التي سوف نقدمها لكم وهى كما يلي:-

نصف كوب من مغلي البقدونس.

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا السحري في تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد وهى كما يأتي:-

نحضر إناء ونضع به البقدونس المغلي وماء الورد، وملعقة النشا، ثم نقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا جيدًا. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار، ثم نقلب جيدًا حتى يصبح القوام ثقيل. نرفع الوعاء من على البخار ونضيف إليه زيت جوز الهند، والفازلين، ثم نقلب حتى يصبح القوام كريمي. نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة استخدام كريم البقدونس والنشا على البشرة

سوف نتعرف على طريقة وضع الكريم على البشرة بطريقة سهلة وهى كما يلي:-