نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفراخ المشوي على طريقة الحاتي تتبيلة سهلة و لذيذة و سريعة في المقال التالي

الفراخ المشوية على طريقة الحاتى من أكثر الوصفات التي يبحث عنها جميع السيدات وربات البيوت، فهي من أكثر الوصفات التي نقوم بتناولها في المطاعم و المحلات وهذا لانهم يقومون بتحضيرها بتتبيلة مخصوصة وسرية تعطي للفراخ طعم و مذاق ورائحة شهية جدًا، الدجاج من أكثر الأكلات المحببة و المفضلة عند الجميع الصغار والكبار ويوجد منها طرق عديدة مختلفة، ولكن تظل الفراخ المشوية من أفضل هذه الطرق واسرعها واسهلها في التحضير كما أنها لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو مكلفة الثمن وجميع مكوناتها متوفرة في جميع المنازل. مقادير الفراخ المشوية كيلو اوراك الدجاج او دجاجة مقطعة.

معلقة كبيرة صلصة طماطم.

نصف كوب زبادى.

معلقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ثمرة بصل مفروم.

معلقة كبيرة عصير ليمون.

ربع معلقة صغيرة زنجبيل.

نصف معلقة صغيرة قرفة.

معلقة صغيرة كزبرة ناشفة

ربع معلقة صغيرة زعتر.

2 ملعقة كبيرة زيت.

معلقة كبيرة خل.

5 فصوص ثوم مفروم.

نصف ملعقة كبيرة الفلفل الحار المفروم حسب الرغبة. طريقة تحضير الفراخ المشوية اولا ناتي بالفراخ ونقوم بتنظيفها جيدا بالماء و الملح والخل و والليمون لكي نتخلص من الروائح الغير محببة للفراخ.

بعد ذلك نقوم بتحضير كافة التتبيلة نأتي بوعاء كبير و نقوم بفرم البصل ناعم جداً ثم نضيف الثوم المفروم.

ثم نقوم بوضع الخل الأبيض و عصير الليمون والملح والفلفل الأسود.

نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضهم بالضغط على البصل لكي يخرج الماء المتواجد به.

بعد ذلك نقوم بوضع الزبادي و البابريكا والزعتر والكزبرة والشطة والزنجبيل و القرفة و الفلفل الحار والزيت.

نخلط كافة هذه المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا.

نضع أوراك الدجاج في التتبيلة ونخلطها مع الدجاج جيدًا.

بعد ذلك نغطي الدجاج بتتبيلة ونتركها لمدة ساعة على الأقل.

نأتي بصينية الفرن ونقوم برص قطع الدجاج في الصينية مع وضع بقايا التتبيلة على الدجاج.

بعد دلك نقوم بوضع ربع كوب من الماء على الدجاج.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعة حتى يتم تسوية الفراخ وتأخذ لون الشوي.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقدمها للطعام وهي ساخنة بجانب أرز بالشعرية و بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة الفراخ المشوي على طريقة الحاتي تتبيلة سهلة و لذيذة و سريعة - ثقفني

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