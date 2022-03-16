نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التتبيلة الأصلية..طريقة عمل كفتة المطاعم المشوية وسر طراوتها ومذاقها الرائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة المطاعم المشوية في المنزل بنفس مذاق الجاهزة وكأنك تتناول الوجبة خارج البيت، وصفة لذيذة مناسبة في العزومات خاصة عزومات رمضان وها قد إقترب شهر الخير والمحبة كل عام وأنتم بخير، نقدم لكم وصفات طبخ عديدة متنوعة لك تقدري أن تقدمي كل ما هو رائع وجديد لأسرتك أو لضيوفك، الكفتة من الأطعمة المفضلة وتعد طبق رئيسي على المائدة في المناسبات بجانب الأصناف الأخرى يمكن أن يقدم معها صوص الطحينة والسلطة الخضراء والبطاطس المحمرة، وأنواع الأرز البسمتي أو العادي أو مكرونة حسب الرغبة. مقادير كفتة المطاعم المشوية كيلو لحم مفروم + 100 جرام دهن. 4 بصلة حجم وسط. بياض بيضة. 2 ملعقة نشا + ملعقة كبيرة بيكنج بودر. 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. توابل (ملح – فلفل – بهارات لحمة – قرفة – جوزة الطيب). خلطة تلميع الكفتة عبارة عن (مية بصلة + عصير 2 طماطم + رشة ملح + معلقة سكر + 2 ملعقة زيت + ملعقة خل). طريقة عمل كفتة المطاعم المشوية في وعاء ضعي اللحم المفروم وعليه الدهن والبصل والبقدونس وكل المكونات.

ثم تفرم في الكبة وتخلط جيداً حتى تتجانس تماماً، خذي في الاعتبار ضعي كمية مناسبة بالتدريج حسب حجم الكبة لديكِ.

تترك عجينة الكفتة ترتاح في الثلاجة لمدة ساعة.

أحضري أعواد خشبية منقوعة في مية ساخنة أو أسياخ المخصصة للكفتة.

خذي كمية من عجينة الكفتة وتصبع على الأعواد مع غمس يديكي في خليط تلميع الكفتة المحضر سابقا.

ضعي الكفتة فوق صينية على الحافة ومن تحت ضعي ماء مغلي وهذا لكي تحتفظ الكفتة طرية.

توضع صينية الكفتة في الفرن بدرجة حرارة عالية على الرف الأوسط وتترك حتى تحمر.

جهزي قطعة فحم مشتعلة وحين تخرج الكفتة توضع في وعاء ثم ضعي قطعة الفحم في ورق فويل بجانب الكفتة.

ثم ضعي ملعقة زيت أو سمن على الفحمة لكي يخرج الدخان وتأخذ الكفتة رائحة شواء الفحم.

تغطى الكفتة حتى تأخذ الرائحة. طريقة عمل صوص الطحينة للمشاوي المكونات : 3 ملاعق طحينة + ماء مغلي + ملح وفلفل + كمون مطحون + بقدونس مفروم + فص ثوم مفروم + عصير ليمونة + ملعقة كبيرة خل. أحضري طبق ضعي الطحينة ثم التوابل، تضاف الماء المغلي بالتدريج حتى تتجانس ويصبح القوام مناسب، ثم ضيفي البقدونس في الأخر وتقدم مع الكفتة..بألف هنا.

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