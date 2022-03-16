نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بدون زبده ولا بيض في عشر دقائق في المقال التالي
تعتبر كيكة البسكويت الباردة ، من ألذ وأطيب الحلويات التي تقدم باردة في فصل الصيف لترطيب الجسم، فهي من الوصفات السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها في كل منزل، وهي لن تحتاج إلى وقت طويل أو مجهود عند تحضيرها، فهي تأخذ سوي عشر دقائق فقط وتكون جاهزة، لذا يرغب الكثير منا في تقديم بعض أنواع الكيك المختلفة التي تعطي طعم ورائحة ذكية، لاحتوائها على البسكوت المفضل لدى الجميع وخاصة الأطفال، فهم يقبلون على تناول هذا النوع من الكيك الشهي واللذيذ، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بدون زبده ولا بيض في المنزل بكل سهولة.
مكونات عمل كيكة البسكويت الباردة
سوف نقدم لكم من هنا مقادير هذه الحلوى السريعة وهي كالتالي:-
2 باكت من البسكوت الساده 800 جرام.
الكريمة:-
- لتر من الحليب السائل بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب من السكر الحبيبات 200 جرام.
- ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض 30 جرام.
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير محلي 45 جرام.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا 5 جرام.
- باكت من الكريم شانتي 45 جرام.
للتزيين:-
- شوكولاتة بيضاء مذابه.
طريقة التحضير
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- أولاً نأخذ قطعة من البسكويت وندهنها بقليل من الكريمة، ونلصقها بالقطعة الأخرى، ثم ندهنها بالكريمة ونلصقها بالأخرى.
- ثم يرص في صينية ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة، وعند الانتهاء نصب باقي الكريمة على الوجه ونوزعها بالتساوي، وندخلها الثلاجة لمدة ٥ ساعات حتى تتماسك تماماً.
- بعد ذلك نخرجها ونزينها بخطوط من الكريمة البيضاء السائلة، وتقطع وتقدم بألف صحة وعافية.
طريقة عمل الكريمة
من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضيرها في المنزل بكل بساطة وهي كالتالي:-
- أولاً لعمل الكريمة في حله نضع لتر من الحليب وكوب من السكر، وملعقتين من الدقيق وملعقة من النشا وثلاث ملاعق من الكاكاو وملعقة من الفانيليا، ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً.
- ثم نرفع الخليط على النار ونستمر في التقليب بدون انقطاع، حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح ثقيل وناعم.
- نطفئ النار ثم نقوم بإضافة الكريم شانتي ونقلب جيداً، حتى يتجانس الخليط تماماً ويصبح بدون تكتلات يترك جانباً ليبرد.
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