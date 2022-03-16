ابهريهم بإطلالة ساحرة.. صبغ الشعر زيتوني في المنزل بكل أسرار الكوافيرات لدرجة مظبوطة 100%

إذا كنتِ تريدين صبغ الشعر زيتوني ولا تعرفين ما هي الطريقة الصحيحة والمناسبة لصبغ الشعر بدون أن يحدث أي أضرار لشعرك، فهذا المقال هو المناسب لكِ، حيث نعرفك على أفضل طريقة مناسبة لشعرك ولا تسبب تساقط أو تقصف لشعرك بالإضافة إلى أنها لن تكلفك مصاريف باهظة مقارنة بمراكز التجميل المعروفة، لذلك تابعي المقال للنهاية من أجل الاستفادة الكاملة.

صبغ الشعر زيتوني

اللون الزيتوني يعتبر من الألوان الجذابة في الشعر والمناسبة لأي نوع بشرة، ولكن لا بد من التعرف على الطريقة الصحيحة لصبغ الشعر للحصول على الدرجة التي تريدينها.

لون زيتوني للشعر

تعرفي على الطريقة الصحيحة لصبغ الشعر باللون الزيتوني المناسب لشعرك، وهي تكون:

المكونات

لون طعام زيتوني على حسب الدرجة التي ترغبينها لشعرك.

بلسم للشعر بمقدار نصف كوب.

غطاء استحمام.

وعاء صغير.

الطريقة

احضري الوعاء الصغير وقومي بوضع مقدار البلسم الذي قمنا بتحضيره، ومن ثم إضافة قطرات لون الطعام عليه.

لا بد من التأكد من أن الدرجة هي التي تريدينها لشعرك، ويمكنك اختبارها على يديك.

قومي بوضع الصبغة باستخدام الفرشاة المخصصة للصبغة على شعرك بالتساوي.

وضع غطاء الاستحمام على شعرك لمدة 6 ساعات.

بعد ذلك يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المعتادة عليه.

لا يغسل الشعر إلا بعد فترة طويلة.

زيتوني رمادي هايلايت للشعر

يمكنك تجربة صبغ الشعر بهذه الدرجة وسوف تعجبك كثيراً على شعرك وطريقتها تكون:

المكونات

لون طعام زيتوني.

لون طعام رمادي.

بلسم شعر بمقدار نصف كوب.

وعاء صغير.

غطاء استحمام.

الطريقة

وضع قطرات من الصبغتين الرمادي والزيتوني ليتجانسوا مع بعض.

قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء متساوية.

وضع الصبغة على كل أجزاء شعرك بالتساوي.

وضع غطاء الاستحمام وتركها 6 ساعات.

بعد مرور ال6 ساعات يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لشعرك.

كانت هذه طرق طبيعية من أجل صبغ الشعر زيتوني ولا تحتوي على أي مواد كيميائية يمكن أن تضر بشعرك أو تسبب تساقط أو تقصف، يمكنك اتباعها دون خوف وسوف تحصلين منها على الدرجة التي تريدينها وبدون تكاليف كبيرة.