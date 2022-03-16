نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة خيالية.. تطويل الرموش وتكثيفها بوصفة طبيعية من كنوز الطبيعة لن تستخدمي رموش أو ماسكرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب أغلب الفتيات والسيدات في تطويل الرموش وتكثيفها لأن العين هي التي تبرز جمال الوجه، وتعددت الوصفات الطبيعية التي تبحث عنها الفتيات والسيدات بدلاً من شراء منتجات تكثيف الرموش الباهظة الثمن، ومن خلال السطور القادمة سوف نقوم بعرض عدة طريق تزيد من كثافة الرموش بطريقة آمنة، وفي أقل وقت.

تطويل الرموش وتكثيفها

يمكنك الاستعانة ببعض المكونات المتوفرة في منزلك، والحصول على رموش طويلة وكثيفة في وقت قصير.

وصفة زيت الخروع

عليك عمل وصفة زيت الخروع للحصول على رموش جذابة بالطريقة التالية:

المكونات

كمية من زيت الخروع.

كمية من زيت اللوز.

فرشاة ماسكرا قديمة نظيفة تماماً.

الطريقة

قومي بخلط زيت الخروع مع زيت اللوز.

ضعيهم في علبة الماسكرا القديمة.

قومي بتمشيط رموشك مرتين في اليوم.

وقومي بتمشيط رموشك ليلاً، واتركيها طوال الليل حتى تستفيد رموشك من الخليط.

قومي بغسلها بالماء والصابون الجلسرين جيداً.

وصفة زيت جوز الهند

يدخل زيت جوز الهند في العديد من وصفات الشعر التي تعمل على التطويل والتكثيف بالطريقة التالية:

المكونات

كمية من زيت جوز الهند.

كمية من زيت الخروع.

علبة ماسكرا قديمة.

الطريقة

قومي بغسل علبة الماسكرا جيداً بالماء الساخن، والتأكد من خلوها من باقي الماسكرا.

قومي بمزج زيت جوز الهند مع زيت الخروع.

ضعيه في علبة الماسكرا القديمة.

قومي باستخدام الفرشاة في تمشيط شعر رموشك يومياً مع مراعاة أن لا يلامس عينيك.

قومي بغسل عينيك في الصباح بالماء والصابون الجلسرين.

كرري الخلطة يومياً حتى تحصلي على رموش طويلة وكثيفة.

خلطة جل الصبار وزيت الخروع

يمكن عمل وصفة سهلة من جل الصبار وزيت الخروع بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

الطريقة

قومي بمزج جل الصبار مع زيت الخروع حتى يمتزج الخليط تماماً.

قومي بغمس قطنة في الخليط.

ضعي القطنة على عينيك.

اتركيها ليلة كاملة، وقومي بغسلها جيداً في الصباح.

كرري الوصفة يومياً للحصول على رموش كثيفة.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بعرض وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها بطريقة آمنة، وقمنا بعرض أكثر من خلطة تعمل على زيادة طول الرموش، ومنها خلطة زيت الخروع ، وطريقة زيت جوز الهند، وأيضاً طريقة خلطة جل الصبار وزيت الخروع، واستمتعي برموش طويلة وجذابة في فترة قصيرة.