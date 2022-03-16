نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشعر كثيف وناعم.. زيت الطبخ للشعر وودعي الوصفات الباهظة والنتيجة ستبهرك تغيير 180 درجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن أن تعتقد أن زيت الطبخ للشعر قد يكون شيء غريب ولكن هل علمت من قبل أن زيت الطبخ له الكثير من الفوائد للشعر؟ نعم فإن زيت الطبخ قد يكون له فوائد كبيرة مثل التنعيم وأنه يعطي لمعة للشعر أكثر من أي زيت آخر، وفي هذا المقال سوف نعرفك على كل الفوائد التي ستحصل عليها إذا استخدمت زيت الطبخ لشعرك بشكل مستمر.

زيت الطبخ للشعر

يمكنك استخدام زيت الطبخ للشعر بشكل مستمر وسوف تجدين أنه يعطي نتائج إيجابية على شعرك ولن تستغني عنه بعد ذلك، وهذه الفوائد تكون:

تكثيف وتطويل الشعر

يعمل زيت الطبخ على تكثيف وتطويل الشعر من خلال وضع بعض القطرات على فروة الرأس، والخطوة الهامة للحصول على النتيجة هي أن تقومي بتدليك فروة الرأس بحركات دائرية خفيفة لبضع دقائق، ويجب تكرار وضع الزيت حوالي مرتين بالأسبوع للحصول على نتيجة.

ترطيب الشعر

يعتبر زيت الزيتون من أنواع زيوت الطبخ الأكثر إفادة للشعر، حيث أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة المفيدة للشعر بشكل كبير، كما يعمل زيت الزيتون أيضاً على حماية الشعر من الدهون التي تتراكم به ويعطيه الترطيب المطلوب.

علاج الحكة

إذا كنت تعاني من حكة فروة الرأس بشكل كبير ولم تجد لها حل. فإن الحل المناسب والاقتصادي لك هو زيت عباد الشمس الذي يستخدم للطبخ. حيث أنه يحتوي على أوميجا 9 الذي يعالج الشعر من الالتهابات ويمنع التساقط. كما أنه يحافظ على أطراف الشعر من التقصف.

التخلص من القشرة

قد يساعدك زيت الطبخ بشكل كبير على التخلص من القشرة التي تعاني منها. وذلك من خلال وضع ملعقة أو اثنين من الزيت مع بلسم الشعر الذي تستخدمينه وتركه لمدة نصف ساعة على شعرك. ومع تكرار هذه الطريقة سوف تلاحظين الفرق في وجود القشرة.

وبذلك تكون تعرفت على أهم فوائد زيت الطبخ للشعر وكيفية استخدامه. من أجل الحصول على شعر صحي خالي من القشرة ولا يسبب لك الحكة. فقط قومي بتطبيق النصائح الموجودة من أجل الحصول على تغيير كامل لشعرك.