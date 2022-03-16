نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لو عمرك 70.. ماسك القهوة والنشا والعسل لبشرة بيضاء بدون كلف ستختفي التجاعيد والحبوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر ماسك القهوة والنشا والعسل من الماسكات الطبيعية للبشرة فهي لها فوائد عديدة، وتستخدم بأكثر من طريقة فهي تمنح البشرة البياض، والنعومة والنضارة وتحل جميع مشاكل البشرة التي تعاني منها أغلب السيدات، وهو يتكون من مواد طبيعية لا تضر البشرة بل تزيد من جمالها، وتجعلها خالية من الحبوب والبثور التي تتكون نتيجة الدهون والأتربة وتجعلها خالية أيضاً، من الجلد الميت والأوساخ.

ماسك القهوة والنشا والعسل

يعتبر من الماسكات الفعالة التي تلعب دوراً مهماً في حماية البشرة من التجاعيد، وعلامات تقدم العمر، وسوف نتعرف على طرق عمل الماسكات.

ماسك القهوة والنشا

يمكن استخدام هذا الماسك لتقشير وتفتيح البشرة بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من النشا.

وملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

نضع القهوة مع النشا في علبه يتم خلطهم مع بعضهم البعض جيداً.

نقوم بإضافة ماء الورد تدريجياً حتى نحصل على القوام السميك.

نضع ملعقة الزبادي تم نخلطهم مرة أخرى جيداً.

نضع الجليسرين ونخلطهم جيداً حتى يصبح المزيج سائل مثل الكريمة.

نغلق العلبة، ثم نضعها في الثلاجة.

نقوم بوضع هذا الماسك صباحاً يومياً حتى نحصل على أفضل النتائج.

ماسك القهوة والعسل

يعمل هذا الماسك على تغذية البشرة وزيادة رطوبتها.

المكونات

ملعقتان من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

نضع هذه المكونات في إناء، ويتم خلطهم مع بعضهم البعض جيداً.

يضع هذا الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق.

يغسل الوجه جيداً بالماء.

ماسك التفتيح السريع

يعمل هذا الماسك على تقشير البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة.

وملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

طريقة التحضير

نضع هذه المكونات في إناء، ويتم خلطهم مع بعضهم البعض جيدا.

يوضع كمية على الوجه لمدة 20 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء البارد.

ومن خلال هذا المقال نكون وضحنا لكم أهمية القهوة بالنسبة للبشرة، وفوائد هذه الماسكات من خلال ماسك القهوة والنشا والعسل، بالإضافة إلى والمكونات وطرق التحضير، وكيفية الاستخدام على البشرة، وأثر ذلك على الوجه.