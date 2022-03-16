نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالبرطمان والكيس.. أسرع طريقة لتقشير الثوم بلا ملل مهما كانت كميته ووفري وقتك ومجهودك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث ربات المنزل عن أسرع طريقة لتقشير الثوم حيث أن الأيام المقبلة سوف يحل علينا شهر رمضان الكريم، والذي تقوم السيدات في الأيام التي تسبقه بتقشير الثوم وتفريزه حتى يكون من السهل عليهم أن يستخدموه، لذلك سوف نعرض من خلال المقال أفضل طرق لتقشير الثوم بكل سهولة حتى نوفر عليك الوقت.

أسرع طريقة لتقشير الثوم

يعتبر الثوم من أكثر الأشياء التي تصدر رائحة شديدة في اليد، لذلك يبحثون عن طرق مختلفة لتقشيره بسرعة حتى لا تترك أثراً، وإليك الطرق فيما يلي:

طريقة التقشير في الميكروويف

وتعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق التي عليك اتباعها، إذ أنك يمكنك إحضار كمية الثوم التي تريدين تقشيرها ونضعها في طبق من المعدن، ثم عليك أن تقومي بتركها في الميكروويف لمدة عشرون ثانية فقط، ثم أخرجي الثوم وقشريه بكل سهولة بيديك أو بالسكين، وسوف تلاحظي خروج الثوم من القشر بكل سهولة.

طريقة تقشير الثوم بالبرطمان

إذا كان لديك برطمان زجاجي فعليك بوضع كمية الثوم المناسبة لك داخل البرطمان.

وقومي بغلقه بإحكام، ثم قومي برجه بكل قوة، وستجدي أن القشر قد انفصل عن الثوم.

الماء المغلي لتقشير الثوم

عليك أن تحضري الثوم بالكمية التي تودي أن تقشريها، ثم اجعلي كل فص من فصوص الثوم بعيداً عن الآخر، ثم قومي بغلي لتر من الماء وعليك وضع الكمية في الماء وتركها حتى تبرد الماء، ثم قومي باستخدام ملعقة أو سكين في إخراج الثوم من القشر.

الكيس البلاستيك لتقشير الثوم

تعد هذه الطريقة سهلة وبسيطة فاحضري كيس من البلاستيك، وقومي بوضع الثوم به بعد

أن تقومي بتفريق الفصوص عن بعضها واغلقيه جيداً بحيث لا يدخل الكيس أي هواء.

ثم استخدمي سكين أو مطرقة في الطرق عليه بكل رفق وكرري الطرق حتى تتخلصي من كل القشر الموجود.

في نهاية المقال قد قمنا بعرض أسرع طريقة لتقشير الثوم، والتي سوف تجعلك توفرين الكثير من الوقت حتى

تقومي باستخدامه سريعاً عند تحضير الطعام دون الحاجة إلى تقشيره في وقت إعداد الطعام، فقومي بتقشيره فوراً.