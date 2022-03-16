طريقة عمل بطاطس هاش براون ماكدونالدز وصفة لذيذة ورائعة

تعتبر طريقة عمل بطاطس كرسبى هاش براونز على طريقة ماكدونالدز من الاكلات الشهية واللذيذة. ويمكن تقديمها الى افراد الاسرة فى وجبة الإفطار. او اى وقت حسب الرغبة وهى من الاكلات المحببة جدا للاطفال وكذلك الكبار. وتتميز بطعم رائع ويمكن تحضيرها فى المنزل بكل سهولة وايضا على طريقة ماكدونالدز. وتختلف طرق تحضير البطاطس ولكن اردنا في هذا المقال ان نقدم طريقة جديدة وبطعم مميز وشهى لتحضير البطاطس ويمكن تقديمها بجانب الوجبات الرئيسية. وفى السطور التالية نوضح طريقة مميزة وهى عمل بطاطس كرسبى هاش براون.

خطوات تحضير بطاطس هاش براون ماكدونالدز اللذيذة

تعتبر مكونات تحضير بطاطس هاش براون متوفرة فى معظم البيوت. وهى مكونات بسيطة وغير مكلفة واقتصادية جدا وهى عبارة عن بعض البطاطس بجانب البيض والبهارات اللازمة. ولذلك من السهل على الامهات ان تقوم بتحضيرها في المنزل وتقديمها فى اى وقت إلى الأسرة كنوع مميز من البطاطس وتنويع طريقة تحضير البطاطس بطرق جديدة واليكم الطريقة والمكونات.

مكونات بطاطس هاش براونز

مقدار خمس حبات من البطاطس.

ثم حبتان من البيض المخفوق.

مع خمس ملاعق من الدقيق.

ايضا ملعقتان من النشا.

كذلك ملعقتان من الزبدة.

ثم ملعقتان من البصل البودر.

مع ملعقة من الفلفل الأسود

. ايضا ملعقة من الملح حسب الرغبة.

كمية من الزيت للقلي.

مع نصف كوب من الجبنة الموزاريلا.

خطوات عمل البطاطس هاش براون

أولا يتم تجهيز البطاطس حيث يتم غسل البطاطس وتقشيرها ثم تغسل و تقطع الى شرائح رقيقة وتوضع فى وعاء بة ماء على النار للسلق.

اضافة بعض الملح الى ماء السلق تترك البطاطس لمدة من خمس دقائق الى عشر دقائق حتى يتم سلقها بشكل جيد.

ترفع البطاطس من على النار وتصفى من ماء السلق جيدا وتوضع فى وعاء آخر.

يتم اضافة الملح والفلفل الاسود والبصل والجبنة الى البطاطس وتخلط المكونات جيدا حتى تتجانس معا.

نحضر صينية بها ورق زبدة ونقوم بتشكيل البطاطس على شكل اقراص متساوية فى الشكل والحجم.

ترص فى الصينية ثم نغطى الصينية بورق النايلون وتوضع فى الفريزر لمدة ساعة حتى تتماسك اقراص البطاطس جيدا.

طريقة التسوية