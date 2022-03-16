نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفراخ المشوية للشيف الشربيني بتتبيلة الحاتي السرية بخطوات بسيطة وسهلة ومكونات اقتصادية في المقال التالي
من الجدير بالذكر أن الفراخ المشوية تعتبر في الوقت الحالي من أكثر الأكلات انتشاراً في جميع أنحاء العالم حيث يتم تحضيرها بالعديد من الوصفات المختلفة والعديد من الطرق المختلفة فهي من الأطعمة التي يحبها الكبار والصغار أيضاً ويحتوي الدجاج على نسبة عالية للغاية من العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في الوقت الحالي وبالطبع الفراخ المشوية تعتبر من أسهل الطرق لجميع ربات البيوت وصحية أكثر بالطبع لجميع أفراد الأسرة، كما يجب الإشارة أن الدجاج المشوي يعتبر من الأكلات الغير تقليدية نهائيا وغير مكررة أيضا ويمكنكم تتبيلاها بالعديد من الطرق المختلفة تابعوا معانا اليوم طريقة عمل الفراخ المشوية بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية تابعوا معانا.
المقادير المطلوبة لتحضير الفراخ المشوية
يمكنكم عمل الفراخ المشوية بكل سهولة من خلال مجموعة من المقادير الآتية:
- دجاجة كاملة.
- ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة طعام كبيرة من عصير الليمون.
- مقدار ملعقة طعام كبيرة من الخل.
- ملعقة كبيرة من صلصة الصويا.
- مقدار ملعقة كبيرة من خل البسميك.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- مقدار ملعقة صغيرة من البهار المشكل.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- فص من الثوم.
- مقدار ملعقة صغيرة من الأوريغانو.
- ملعقة صغيرة من الريحان المجفف.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
طريقة عمل الفراخ المشوية
يمكنكم عمل الفراخ المشوية بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية الآتية:
- يجب علينا أولا غسل الدجاج جيداً وصفيه.
- ضعي الليمون وزيت الزيتون والخل وصلصة الصويا والخل البلسمي والملح والفلفل الحلو والقرفة ومزيج البهارات وهريس الثوم والأوريجانو والريحان في وعاء، واخلطيهم جميعًا وتبلي الدجاج معهم من بهارات الدجاج من الداخل والخارج، وكل الأجزاء بين الجلد والعظام.
- نضع الدجاج في كيس ونضعه في الثلاجة طوال الليل.
- نسكب ملعقة من الدقيق في كيس الخبز ونضيف الدجاج ونغلق الكيس.
- ضعي الدجاج في الفرن على نار متوسطة لمدة ساعة أو حتى يصبح لون الدجاج ذهبي اللون.
- انقلي الدجاج إلى طبق وقدميه مع صلصة الثوم والبطاطا المقلية.
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