نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول ملعقة لبان الدكر لشد تجاعيد البشرة وإزالة ترهلات الجلد بدون رجعة هتصغري مهما كان عمرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد لبان الدكر من أهم العناصر الطبيعية التي يكون له فاعلية كبيرة في علاج مشكلات البشرة والجلد، حيث يعمل على شد التجاعيد التي تظهر في البشرة وعلاج الخطوط الرفيعة البيضاء، كما يساعد خلطة لبان الدكر على علاج حب الشباب الذي يظهر في البشرة وتؤثر على مظهرها ويزيل أيضا من آثار هذا الحبوب، فتجعل خلطة لبان الدكر بشرة صافية خالية من أي عيوب.

نجد أن معظم السيدات تعاني من مشكلة التجاعيد وظهور الترهلات بشكل ملفت في البشرة فتكون من أهم المشكلات المزعجة جدا لديهم، حيث تؤثر ظهور التجاعيد على البشرة والمظهر العام لكل سيدة فتحاول جاهدة التخلص منها بشتى الطرق، ومن هذه الطرق هي استخدام خلطة لبان الذكر خلطة طبيعية تتميز بوجود عناصر طبيعية تعمل علي تغذية البشرة وشد التجاعيد والتهابات بشكل فعال.

يعاني طبقة عريضة من السيدات بظهور التجاعيد في البشرة والوجه مما تسبب هذه المشكلة قلق كبير ويكون مظهر الوجه غير لائق لأنها تشعر بتقدم السن، ولكن هذا المشكلة ليست مرتبطة بتقدم السن بل تظهر نتيجة لعوامل مختلفة منها سوء استخدام بعض أدوات التجميل، فيمكن لبعض السيدات استخدام لبان الدكر كمكون طبيعي وعمل خلطة لإزالة التجاعيد وشد البشرة بشكل طبيعي.

فوائد لبان الذكر للبشرة بشكل عام

عند استخدام إحدى وصفاتلبان الذكر المميزة في ف استفاد البشرة بالعديد من الفوائد وهي كالآتي:

لبان الذكر يساعد في ترطيب البشرة وحمايتها بشكل كامل من التعرض للجفاف.

يعمل على إزالة أى علامات تظهر على الجلد كالحروق والجروح.

له دور فعال في التخلص من الحبوب والبثور السوداء، كما أنه يعمل على امتصاص الدهون الزائدة عن حاجة الوجه.

لبان الذكر يتميز بقدرته على شد تجاعيد البشرة والتخلص من علامات الشيخوخة.

له دور أيضًا في تنظيف البشرة بعمق، وتخليص المسام من تراكم الشوائب.

وصفة لبان الذكر للتخلص من التجاعيد وشد البشرة

هذه الوصفة من أهم الطرق الطبيعية التي تساعد في شد الوجه بكل سهولة بدون اي سلبيات، ويتم ذلك بمجرد المداومة على استخدام هذه الوصفة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

٥ ملاعق كبار من زيت الأفوكادو.

٤ ملاعق كبار من زيت جوز الهند الطبيعي.

١ملعقة كبيرة من شمع العسل النحل.

بعض القطرات من زيت لبان الذكر الطبيعي.

٥ قطرات من زيت خشب الصندل.

طريقة التحضير والتطبيق