نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكريم المعجزة.. كريم الجزر والنشا لشباب دائم ونعومة وصفاء لبشرة مثل الكوريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير منا يبحث عن طرق مختلفة من الماسكات الطبيعية للبشرة وذلك حتى لا تضر بالبشرة مثل الكريمات التي تحتوي على نسب من المواد الكيماوية التي تضر بالبشرة، ويعتبر كريم الجزر والنشا من أفضل المواد الطبيعية التي تعمل على إفادة البشرة حيث احتوائها على نسبة من الفيتامينات والمعادن المهمة للبشرة، وإليكم من خلال المقال كيفية عمله.

كريم الجزر والنشا

يعتبر الجزر والنشا من أفضل المواد الطبيعية التي يمكنك استخدامها لنضارة بشرتك حتى تستفيدي بها من خلال الفيتامينات والمعادن الموجودة بها، وإليك طرق عمل الكريم نضارة البشرة وإزالة التجاعيد فيما يلي:

كولاجين طبيعي للبشرة بالنشا والجزر

المكونات:

ثمرة متوسطة من الجزر الطازج.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

وملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة عمل الكريم:

قومي بإحضار وعاء به كمية من الماء وضعيه على النار المتوسطة.

بعد ذلك ضعي به الجزرة بعد أن تنظيفها وتقطيعها إلى شرائح.

ثم قومي بوضعها في الوعاء، واتركيها حتى يتم سلقها جيداً.

بعد ذلك وبعد أن يتم سلقها ضعيها في علبه، وقومي بهرس جيداً.

ثم ضعي على الجزر جل الصبار واخلطيهم جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع النشا عليهم وقلبي جيداً.

ثم أضيفي عصير الليمون، ثم قومي بوضع ماء الورد.

بعد ذلك قلبي الخليط حتى يصبح مثل الكريم.

ثم افردي الكريم على وجهك واتركيه لمدة ساعة، ثم قومي بغسله بالماء الدافئ.

بعد ذلك كرري استخدام الكريم مرة يومياً.

فائدة كريم النشا مع الجزر

يعتبر كريم النشا والجزر من أفضل أنواع الكريمات التي يمكنك استخدامها لإفادة بشرتك، وإليك بعض فوائده فيما يلي:

يعتبر من أنواع الكريمات التي تعمل على جعل البشرة أكثر رطوبة.

يجعل البشرة ذات لمعة جذابة.

يساعد في توحيد لون البشرة والتخلص والهالات السوداء التصبغات باللون الداكن بها.

يعالج الخطوط الموجودة بالوجه والتي تنتج عن تقدم السن، كما أنه من الكريمات المستخدمة في التخلص من التجاعيد.

منتج قوي للكولاجين الذي يساعد على التخلص من الترهلات بالبشرة.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن طريقة عمل كريم الجزر والنشا بكل سهولة ومكونات متوفرة في المنزل، كما قمنا بعرض الفوائد التي تحدث للوجه نتيجة استخدام الكريم، وعليك استخدامه باستمرار حتى تفيدي بشرتك منه.