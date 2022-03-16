خليكي ست بيت شاطرة ..ب 3 مكونات فقط اعملي الجبنة الموزاريلا المطاطية في البيت زي الجاهز بالضبط مش هتشريها من برة تاني

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ب 3 مكونات فقط اعملي الجبنة الموزاريلا المطاطية، يتم استخدام الموتزاريلا في العديد من الوصفات،حيث أن الجبنه الموتزاريلا تعطي مذاقا رائعه،بالإضافة إلى منحها شكل للطعام مما يؤدي إلى فتح الشهية، ويتم استخدام الموتزريلا بشكل كبير في البيتزا والفطائر حيث تعطي الموتزريلا شكل مطاطي ورائع للطعام.
ب 3 مكونات فقط اعملي الجبنة الموزاريلا المطاطية
سوف نقد لكم طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة وجودة في كل بيت
طريقة عمل الجبنة الموزاريلا من اللبن القاطع
- 2 لتر من الحليب ويجب إن يكون الحليب طبيعي بمعنى أنه يجب الابتعاد عن الحليب المبستر أو الحليب المعبأ.
- سنحتاج إلى ملح الليمون حيث سنحتاج إلى ملعقة ونصف فقط منه.
- ويفصل إحضار كمية أخرى من ملح الليمون.
طريقة عمل الجبنة الموزاريلا من اللبن القاطع
- بعدما قمتي بشراء الحليب الطازج لا تقومي بعملية الغليان بل قومي بتغطية الحليب خارج الثلاجة .
- واحرصي على تغطيته بشكل جيد منعا من تلوث الحليب.
- بعد تغطية الحليب بشكل جيد تقومي بوضع الحليب في مكان دافئ حتى يصبح الحليب دافئ نوعا.
- بمعنى أنه أخذ درجة حرارة المكان، تضعه في المكان الدافئ لمدة لا تقل عن أل 12 ساعة حتى ببدأ الحليب في عملية التخمر.
- والهدف من تلك الخطوة هي حدوث تخمر الحليب بواسطة البكتريا الغير مضرة أو البكتريا النافعة ليتم وضع ملح الليمون عليه في الخطوة الأتية.
- بعد ذلك نقوم بوضع ملح الليمون على الحليب ونبدأ في تقليبهم بشكل جيد واحرث على التقليب بشكل جيد.
- لكي لا تواجه أي مشاكل فيما بعد.
- بعد التقليب نضع اللبن على النار ومن الأفضل أن تضعه على نار متوسطة وابدأ في التقليب.
- تقوم بالتقليب حتى تصل إلى مرحلة فصل الجبن الموجود في الحليب عن الحليب نفسه .
- وعند بلوغك لهذه المرحلة يتحول الحليب إلى رايب.
- بعد ذلك نقوم برفع درجة الحرارة حتى تصل ل 80 درجة مئوية.
- ونبدأ في جمع الجبن التي تم نزعها من الحليب في جانب الوعاء حتى لا تخلط مع اللبن مرة اخرى.
- تبدأ في الضغط على الجبن الموزاريلا حتى يتمدد.
- وتبدأ في عصر الجبن وتعاملها كأنها عجينة.
- بعد ذلك تقوم بإدخال الجبنة الموزاريلا في الفريزر لمدة لا تقل عن الساعة.
- وتبدأ في البشر باستخدام المبشرة لكي تشبه الجبنة الموتزريلا وتكوني قادرة على استخدامها لعمل البيتزا.
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