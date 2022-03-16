خليكي ست بيت شاطرة ..ب 3 مكونات فقط اعملي الجبنة الموزاريلا المطاطية في البيت زي الجاهز بالضبط مش هتشريها من برة تاني

ب 3 مكونات فقط اعملي الجبنة الموزاريلا المطاطية، يتم استخدام الموتزاريلا في العديد من الوصفات،حيث أن الجبنه الموتزاريلا تعطي مذاقا رائعه،بالإضافة إلى منحها شكل للطعام مما يؤدي إلى فتح الشهية، ويتم استخدام الموتزريلا بشكل كبير في البيتزا والفطائر حيث تعطي الموتزريلا شكل مطاطي ورائع للطعام.

ب 3 مكونات فقط اعملي الجبنة الموزاريلا المطاطية

سوف نقد لكم طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة وجودة في كل بيت

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا من اللبن القاطع

2 لتر من الحليب ويجب إن يكون الحليب طبيعي بمعنى أنه يجب الابتعاد عن الحليب المبستر أو الحليب المعبأ.

ويجب إن يكون الحليب طبيعي بمعنى أنه يجب الابتعاد عن الحليب المبستر أو الحليب المعبأ. سنحتاج إلى ملح الليمون حيث سنحتاج إلى ملعقة ونصف فقط منه.

ويفصل إحضار كمية أخرى من ملح الليمون.

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا من اللبن القاطع