نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة السورية على أصولها دايبة ومرملة وأحلى من الجاهزة في المقال التالي

طريقة عمل البسبوسة السورية، البسبوسة من ألذ الحلويات الشرقية التي تشتهر بها مصر ومختلف بلاد الشام وتختلف مسمياتها وطرق تحضيرها من بلد لأخر لكنها من الحلوى التي يكثر تقديمها فى شهر رمضان والمناسبات المختلفة ويتم التهادي بها وتقديمها فى الزيارات العائلية، وتتكون البسبوسة بشكل رئيسي من السميد والحليب والسكر والسمن وتتعدد طرق حشواتها وتزيينها فهناك البسبوسة بالقشطة أوالمكسرات أو بقطع الفواكه المجففة أوجوز الهند والكريمة أو الزبادي، ورغم اختلاف حشواتها إلا أنه لا أحد يختلف عن مذاقها الرائع الشهي الذي لا يقاوم، وفى الأتي تقدم لكم طريقة عمل البسبوسة على الطريقة السورية الأصلية بكل أسرارها. طريقة عمل البسبوسة السورية مقادير البسبوسة السورية: كيلو سميد.

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

6 ملاعق زبادي.

كوب إلا ربع قطر دافئ.

3 ملاعق كبيرة سمنة.

نصف ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم.

رشة ملح.

لوز مقشر. مقادير القطر 6 أكواب سكر.

3 أكواب ماء.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة ماء زهر.

3 ملعقة كبيرة سمن.

عود قرفة. خطوات تحضير البسبوسة السورية على أصولها احضري وعاء عميق اخلطي به السميد والسكر والملح وكربونات الصوديوم وقلبي المكونات جيدا حتى تتداخل مع بعضها.

أضيفي على المكونات الجافة الزبادي والقطر الدافئ والسمن وافركي المكونات جميعها باليد حتى يتداخل السمن مع جميع حبيبات السميد جيدا.

أضيفي بعد ذلك مقدار الماء بالتدريج لتحصلي على عجين أشبه بالسائل.

غطى العجين جيدا واتركيه فى درجة حرارة المطبخ لمدة 6 ساعات على الأقل حتى تحصلي على بسبوسة طرية وناعمة.

بعد ذلك افردي عجينة البسبوسة فى صينية فرن مدهونة بالزبدة والقطر، وبللي وجه العجين بالقليل من القطر والماء حتى لا تلتصق به المكسرات ثم وزعي عليها قطع اللوز المقشر.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

ادخلي الصينية إلى الفرن وبعد مرور 20 دقيقة أخرجيها وبللي السكين بالماء ثم قطعيها حسب الرغبة وأعيدها إلى الفرن مرة أخرى على الشبكة السفلية.

انتظري حوالى 7 دقائق أخرى حتى تتلون البسبوسة وتأخذ اللون الذهبي المميز ثم أخرجيها من الفرن.

اسكبي عليها القطر الساخن مباشرة ثم تترك حتى تبرد ويتم تقديمها. طريقة تحضير القطر نضع الماء والسكر وعصير الليمون وعود القرفة فى وعاء على نار متوسطة ونقوم بتحريك المكونات تحريك بسيط ثم نتركها حتى الغليان.

ننتظر بعد الغليان خمس دقائق فقط ثم نطفئ النار ونضف ماء الزهر والسمن ونقلبه معا ثم نصبه ساخنا فوق البسبوسة بعد خروجها من الفرن مباشرة ثن تغطى. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة السورية على أصولها دايبة ومرملة وأحلى من الجاهزة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة السورية على أصولها دايبة ومرملة وأحلى من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.