طريقة عمل فراخ بانيه الشركات أحلي من أطياب وكوكي

طريقة عمل فراخ بانيه الشركات وهي من الاكلات المميزة التي تزداد عمليات البحث عنها يوميا، من العديد من السيدات، الذي يريدون التعرف علي طرق مختلفة لعمل الفراخ البانيه فى المنزل، حيث أنه قد ظهر في السنوات الأخيرة أكثر من طريقة مختلفة لعمل البانيه، وكل طرية لعمل الفراخ البانية لها مميزات عن الاخري، حيث يكون لها مذاق مميز وغير تقليدي، وسوف نساعد ربة المنزل على تقديمها بمذاق وأشكال متنوعة يسعد جميع أفراد الأسرة الكبار والصغار، والبانيه المعتاد التي تقوم ست البيت بعمله في المنزل نحصل عليه من صدور الفراخ التي نقوم بتقسيمها شرائح، ويفضل أن تكون غير سميكة، وهناك بعض التكات التي سوف نذكرها لكم في طريقة تحضير البانيه يجب الاهتمام بتنفيذها ومنها أن يكون الزيت غزير جدا ويتم تسخينه بشدة وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار قبل وضع شرائح البانيه.

مكونات عمل الفراخ البانيه

سنوضح لكم الان من خلال موقع ثقفني المكونات المستخدمة في طريقة عمل بانيه الشركات، والتي ستجعله يخرج بأفضل صورة للجميع حيث ستكون المقادير تتكون من

واحد كيلو من صدور فراخ

مرقه فوريه من العطار

فيجيتار

معلقه كبيره من لبن بودر

نصف ملعقة كبيرة من بيكنج بودر

نصف كوب من الماء

بقسماط مقرمش

طريقة عمل فراخ البانيه

اولا نقوم بفرم الفراخ جيدا في الكبة ثم نضيف المكونات التالية لبن البودر ونضيف ايضا بيكنج بودر ملعقة مرقة فورية و فيجيتار ونكمل فرم كل هذه المكونات في الكبة وبعد ذلك نضعهم في طبق كبير ونضيف عليه رشة ماء ونعجن حتى تصبح انعم

نقوم بطحن البقسماط في الكبة او في مطحنة الخلاط ثم نضعه في طبق ونضيف عليه مرقة الفورية ونقلبه جيدا

نحضر بولة فيها والبولة فيها بقسماط وبولة فيها الفراخ المفرومة

ونبدأ في تشكيل الفراخ المفرومة مثل البانيه وتكون طبقات رقيقة ونرصها في طبق، حيث نقوم ببل ايدي في الماء ثم نكل واحدة بانيه اخري ونرصها في الطبق وهكذا كل العجينة نقوم بتشكيلها باى شكل حسب الرغبة حتي ننتهي من تشكيل كل عجينة الفراخ المفرومة

بعد ان انتهينا من تشكيل الفراخ البانيه نقوم بعمل الطبقة الخارجية للبانيه حيث نضع طبقة البانيه اولاً في الماء ثم بعد ذلك نضعها في البقسماط ونغطيها داخل البقسماط حيث نقوم بعمل كل الكمية بوضع كل قطعة في الماء اولاً ثم في نضغها في البقسماط ويمكن ان نقوم بعمل طبقة اخري للبانية بنفس الطريقة

نحضر طاسة ونضع بها زيت غزير وتكون النار عالية وعندما الزيت يكون ساخن جدا نهدىء النار ونبدأ في وضع البانيه ونقليه في الطاسة.

طريقة عمل الفراخ البانيه المشوية فى الفرن

حيث ستكون المقادير كالتالي:

صدر الدجاج وهو يتكون من 300 جرام من الفيليه ملعقة صغيرة من الزنجبيل نصف ملعقة صغيرة من الملح نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود نصف ملعقة ثوم بودر واحد كوب من اللبن الزبادى كوب من الدقيق

نضع التوابل في طبق ونخلطها معاً ثم نضع عليها الفراخ المقطعة ونتركها في التتبيلة ليلة كاملة.