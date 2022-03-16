أسهل طريقة لعمل العجة المصرية الاصلية للمبتدئين خطوة بخطوة

العجة المصرية الاصلية من الأطباق المصرية السريعة، كما أنها من أطباق التراث الشعبي لأيام أجدادنا وأمهاتنا، حيث أنهم كانوا يجبون اعداده كثيراً، حيث أنه من الأطباق التي قد توفر لك الوقت وتساعدك على إكمال مهامك أثناء تحضير وجبة فطور صحية بمكونات غنية بالعناصر الغذائية، ويمكن أيضا تحضير العجة بالطريقة المصرية، كوجبة رئيسية في الغذاء، أو في فطور رمضان، وتعتبر واحدة من الوصفات التي تتعلق بمزيج من التوابل والخضروات، مما يجعلها وجبة متكاملة، كما تعتبر العجة المصرية، من الأطباق اللذيذة والخفيفة والصحية تصلح للإفطارفي شهر رمضان، لأن العجة تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي ويمكن تحضيرها بطرق متنوعة، مع إضافة أي نوع من البهارات أو الخضار إلى وينفرد هذا الطبق باحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

مكونات عمل العجة بالطريقة المصرية

خمس بيضات كبيرة.

كومة من البقدونس المفروم.

حفنة من الشبت الأخضر المفرومة.

2 طماطم كبيرة مفرومة.

بصلة واحدة مفرومة.

أربع فصوص ثوم مفرمة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق. حبتان من الفلفل الأخضر.

قليل من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

طريقة عمل عجة مصرية:

سخني بعض زيت الذرة في مقلاة مناسبة على نار متوسطة. نضيف البصل المفروم ونقلب قليلاً حتى ينضج البصل. نضيف الفلفل الحلو المقطع ونقلب البصل جيداً حتى ينضج. تضاف الطماطم المفرومة وتخلط جيدا. غطيه واتركيه على نار متوسطة لبضع دقائق حتى تنضج المكونات بالكامل. تُرفع الطماطم والبصل عن النار ويُترك جانباً ليبرد تماماً استمر في تحضير الأومليت بعد أن تبرد الطماطم تمامًا. أضيفي البيض إلى الطماطم واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج المكونات. يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون المطحون ويقلب مرة أخرى للخلط. أضيفي الكمية المناسبة من الدقيق واخلطيها مرة أخرى حتى يتجانس الدقيق تمامًا مع باقي المكونات. يُضاف البقدونس والشبت المفروم ويُقلب المزيج. أضيفي ملعقة من بيكنج بودر واخلطي المكونات معًا حتى يتكون خليط متجانس. دهن صينية الفرن بزيت الذرة ودقيقها قليلاً حتى لا تلتصق العجة بقاع الصينية ، استخدم صينية تيفال إذا كان لديك واحدة. اسكبي المكونات في صينية وضعيها في فرن 180 درجة مئوية على الرف الأوسط. اتركيها في الفرن حتى تنضج بالكامل ، ثم بعد إخراجها من الفرن ، قطّعيها إلى مثلثات واستخدميها كطبق جانبي.

والعجة المصرية لها فوائد كثيرة لجسم الانساء حيث أنها تحتوي علي البيض كعنصر أساسي حيث تعتمد فكرتها علي تحضير الومليت عن طريق تقليب البيض وإضافة أنواع مختلفة من الخضار والدقيق، ويختلف في التحضير من بلد إلى آخر ، مثل الكثير من الأطباق الأخرى التي يمكن أن تختلف في التحضير بسبب الاختلافات الطفيفة في المكونات، والعجة المصرية من أطباق الفطور القديمة التي ما زالت تحضرها كثير من النساء كطبق إفطار خفيف لما له من فوائد وخفة نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة، تعمل كل امرأة في المنزل على توفير ما تستطيع لأسرتها ومن بين الأطباق المصرية الشعبية حيث غالبية الأمهات يصنعن عجة مصرية.