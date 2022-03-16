اصنعي بنفسك الفشار بنكهات مختلفة في البيت بمكونات إقتصادية زي الجاهز بالظبط

يعد الفشار من التسالي التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار كما أنه مفيد جداً لصحة الجسم، وهنا سوف نقدمه بنكهات مختلفة وذات طعم مميز، كما يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الفشار والجبن والشطة ومكونات آخرى، فكثير من الناس يحبون شرائه من السوبر ماركت ولكن هنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة مثل الخارج، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، ويعرف عن الفشار بفوائده الكثيرة للجسم حيث أنه مفيد للعقل ولجميع أجزاء الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الفشار بالجبنة بطعم مميز في البيت.

مقادير عمل الفشار بالجبنة

يحتوي الفشار بالجبنة على مكونات بسيطة وسهلة وإقتصادية ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من حبوب الفشار.

ملعقة صغيرة من بودرة الشطة.

كوب من الزيتون الأسود.

فلفل حب حسب الرغبة.

ثلث كوب من الشطة الخضراء.

كوبان من الجبنة الشيدر.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير فشار بنكهات مختلفة مثل الجاهز يجب إتباع هذه الخطوات السهلة والبسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بوضع القليل من الزيت مع رشة من الملح وحبوب الفشار على نار هادئة حتى تفرقع ثم ننزلها ونتركها لتبرد قليلاً. بعد ذلك نأخذ الفشار المفرقع ثم نقوم بتقطيع الشطة الخضراء ونقطعها إلى قطع صغيرة مع عصرها للتخلص من ماءها. ثم نقوم ببشر الجبنة إلى قطع صغيرة، بعد ذلك نقوم بتقطيع الزيتون وعصره للتخلص من ماءه. بعد ذلك نقوم بتوزيع الفشار على صينية للميكروويف ونقوم برشه بالشطة البودرة مع توزيع الجبنة فوقه. ثم نقوم برشه ايضاً بالشطة الخضراء والزيتون الأسود، بعد ذلك ندخله الفرن على نار عالية جداً لمدة لا تقل عن دقيقة حتى تذوب الجبن. بعد ذلك نخرجه من الفرن ونسكبه في طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق فشار بالجبن لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الفشار بالثوم والبصل