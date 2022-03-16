البيتي فور الناعم الخطير..ب 1/2 كوب سكر سر عمل البيتي فور الناعم الدايب دوب زي المحلات بالظبط مش هتشرية من برة تانى

سر عمل البيتي فور الناعم الدايب دوب، يعد البيتي فور من أشهى وألذ مخبوزات العيد حيث يفضل تناوله عدد كبير من الأشخاص الكبار منهم والصغار، بالإضافة إلى أن البيتي فورمن المخبوزات التي يتم تناولها في الأعياد أو في أي وقت آخر، ويقوم الكثيرين بشراء البيتي فور بأشكاله المختلفة من الخارج ولكن يكون في ذلك تكلفة كبيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كيف يمكن عمل البيتي فور في المنزل بطريقة بسيطة أفضل من شُرائه من الخارج.

سر عمل البيتي فور الناعم الدايب دوب

يمكن عن طريق اتباع الخطوات التالية تجهيز عجينة البيتي فور وتحضيرها في المنزل عن طريق اتباع الآتي:

مكونات عمل البيتي فور

كوبين من الدقيق.

صفار بيضتين.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مربى أو شيكولاتة حسب الرغبة.

½ كوب سكر ناعم.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

½ ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.

طريقة تحضير البيتي فور

في إناء يتم وضع البيض والفانيليا وقشر البرتقال ونخفق المكونات باستخدام المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي جيداً.

بعد ذلك يتم وضع الزبدة مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بعد ذلك بوضع السكر البودرة وخفقه مع باقي المكونات الأخرى.

في إناء آخر يتم وضع الدقيق وعليه البيكنج بودر ورشة من الملح ونقلبهم جيداً، ثم يتم إضافتهم إلى الخليط السابق بشكل تدريجي مع تقليب المكونات جيداً حتى تحصلين على عجينة طرية وناعمة.

يتم تغطية العجينة بكيس بلاستيكي وتترك على جنب لكي ترتاح لمدة 30 دقيقة تقريباً.