بنصف كوب من الحليب اعملي البرازق الشهية بالسمسم بطعم رائع في البيت

تعد البرازق السورية من الحلويات الشهية التي يقبل عليها ويعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهي تعد من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي الزبدة والحليب والدقيق ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهي من الحلويات التي تقدم في الحفلات والمناسبات كما يمكن تحضيرها في أي وقت للعائلة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البرازق الشهية في البيت بطعم رائع.

مقادير عمل البرازق

تتكون البرازق من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٤ أكواب من الدقيق.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

حبة من البيض.

كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

رشة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب البودرة.

للحشو

كوبين من السمسم المحمص.

نصف كوب فستق.

٦ ملاعق من الشربات الثقيل.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير البرازق الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الزبدة مع السكر البودرة باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيليا مع الزيت مع الاستمرار بالخفق. ثم نقوم بإضافة رشة من الملح مع الدقيق والحليب البودرة والبيكنج بودر مع الخلط المستمر. بعد ذلك نقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية، ثم نغطيها وندخلها الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. ثم نخرجها من الثلاجة ونشكلها على هيئة كرات صغيرة، ثم نغمسها بالفستق. نرص البرازق في صينية مدهونة بالزيت على أن يكون الفستق من الأسفل ومن الأعلى نزينها بالسمسم والشربات المخلوط. بعد ذلك نضغط عليها بالكف حتى تصبح رقيقة قليلاً، ثم ندخلها على فرن مسخن على درجة حرارة ١٧٠ درجة لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق. نخرج الصينية من الفرن ونرصها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى برازق لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.

فوائد السمسم للجسم

هناك عدة فوائد السمسم على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساهم في مكافحة السرطانات، كما يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم.

يعزز صحة العظام ويمنع من الإصابة بهشاشة العظام أو الكسور.

تحسين عملية الهضم ويقلل من الإصابة بتصلب الشرايين والجلطة القلبية.

يحسن عملية الهضم ويقلل فرصة الإصابة بالإسهال.

طريقة عمل الشربات

سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير الشربات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-