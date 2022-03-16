نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني.. وصفات جدتي السحرية لتنعيم الشعر سيصبح شعرك كخيوط الحرير ولن يتوقف عن النمو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تريد جميع النساء أن يكون لديهم شعر ناع، لذا يكون هناك بعض وصفات جدتي السحرية لتنعيم الشعر خاصةً إذا كانت هذه الوصفات من المواد الطبيعة ومكوناتها موجودة في المنزل، حيث تتكون من مجموعة من الزيوت الطبيعية ويتم خلطها بنسب محددة تؤدي إلى نتائج جيدة وذلك بحسب نوع الشعر، والتي سوف نعرضها من خلال المقال.

وصفات جدتي السحرية لتنعيم الشعر

من أجل الحصول على شعر ناعم هناك عدة وصفات يتم اللجوء إليها بعيداً عن المواد الكيميائية التي تهلك الشعر، وذلك من خلال تركيبات خاصة لشعر ناعم وحريري من الطبيعية.

وصفة الموز وزيت الخروع

هذه الوصفة تساعد الشعر على إضفاء نعومة ولمعان خاصةً أن الموز يوجد به فوائد عديدة تجعل الشعر ناعماً، ويتم ذلك كالآتي:

المكونات

2 موزة.

ومقدار2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

3 ملعقة كبيرة مايونيز.

و2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

الطريقة

أولاً يتم هرس الموز جيداً في طبق عميق.

بعد ذلك نضع عليه المايونيز ويقلب جيداً.

ثم أخيراً نضع زيت الزيتون.

بعد ذلك نقوم بتقليب المكونات جيداً، ويتم وضعها على الشعر.

ثم تقوم بعد ذلك بوضعها على الشعر.

بعد ذلك تكرر هذه الوصفة أسبوعياً.

وصفة الصبار لفرد الشعر الخشن

يعتبر نبات الصبار أو الألوفيرا من النبات التي تعمل على تنعيم الشعر لاحتوائه على بعض الإنزيمات التي تعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه، وأيضاً يحتوي على البروتين والكرياتين، وهذه الوصفة كما يلي:

المكونات

3 ملعقة الصبار.

ملعقة جوز الهند.

ثمرة أفوكادو.

الطريقة

أولاً تقوم بوضع جميع المكونات في طبق غويط.

بعد ذلك يتم التقليب جيداً حتى تمتزج المكونات.

ثم نقوم بتقسيم الشعر ونضعه على كل جزء في الشعر.

بعد ذلك نتركه على الشعر لمدة 30 دقيقة

ثم اشطفيه جيداً وتكرر هذه التجربة أسبوعياً.

فرد الشعر المجعد

العسل يعمل على جعل الشعر ناعماً ذات لمعان وترطيب، وذلك مع إضافته لبعض المكونات، ومن أهم مكونات هذه الوصفة الآتي:

المكونات

مقدار 2 ملعقة زيت جوز هند.

و2 ملعقة عسل أبيض.

الطريقة

أولاً نقوم بوضع المكونات في إناء عميق.

بعد ذلك يتم التقليب حتى يمتزج جيداً.

ثم نضعه على الشعر مع التدليك لفروة الشعر جيداً.

بعد ذلك يترك على الشعر لمدة 30 دقيقة أو أكثر.

ثم نقوم بشطفه جيداً، ثم نقوم بغسله بالشامبو.

في نهاية هذا المقال فقد قمنا بعرض بعض الوصفات الطبيعة، والتي تتكون من وصفات قديمة حيث أنها وصفات جدتي السحرية لتنعيم الشعر وهي وصفات طبيعية قامت الجدات بوصفها لأنهم لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال، فعليك إتباع هذه الوصفات.