نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تدميس الفول زي المحلات أعملي الفول المدمس في المنزل بطعم زي الزبدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث السيدات عن طريقة بديلة لشراء الفول من محلات المطاعم الخارجية ويبحثون عن طريقة لتدميسه في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة خالي من القشور، لأن هؤلاء السيدات عندما يتجهون لشراء الفول من المطاعم يجدونه بطعم غير مقبول ويرجع السبب في ذلك هو عدم التدميس الجيد للفول وعدم إضافة بعض المكونات التي تنكه الفول وتجعله بطعم جميل، ويعتبر الفول من البقوليات التي لا يمكننا الإستغناء عنها ويرجع السبب في ذلك هو أنه من ألذ وأسرع المأكولات التي تؤكل في وجبات الإفطار والغذاء والعشاء بالإضافة إلى أنه يعطي الجسم الطاقة اللازمة له، حيث تدميس الفول في المنزل لا يتطلب العديد من المكونات ويتطلب سوى سخان التسوية و الطماطم وكمية قليلة من العدس الأصفر.

والأساس في الطعم الذي لا يمكننا الإستغناء عنه هو الليمون لأنه يضيف إلى الفول الطعم الجميل الجذاب، وعلينا بتقديم طريقة لتدميس الفول في المنزل بطريقة غير مكلفة وغير مجهدة وبأبسط المكونات التي تجعلكي في النهاية تحصلين على طعم لذيذ ومميز من الفول المدمس وبطريقة ألذ من الطعم المباع في المطاعم ومحلات المأكولات الشعبية.

نجد أن ايام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك بكل تفاصيله ومن أهم العناصر الأساسية التي لا يمكن أن نستغني عنها في رمضان المبارك وخاصة على مائدة السحور هو طبق الفول المدمس، فيتميز الفول المدمس بفوائده التي لا تعد ولا تحصي فيحرص كل منا على تناوله في أيام رمضان وفي الأيام العادية الأخرى، تستعد كل ربة منزل بالبحث عن طرق بسيطة تستطيع من خلالها تحضير الفول المدمس.

مكونات تدميس الفول بطريقة مميزة

من المعروف أن الفول المدمس من أكثر الأكلات الشعبية التي تنال إعجاب الكثير من الناس، فهو شئ أساس على مائدة الأفطار وخاصة في سحور رمضان، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمله في البيت بنفس طريقة الجاهز، ومع أقتراب شهر رمضان سنحتاج لتحضيره بشكل يومي لوجبة السحور، لذا من جانبنا وفرنا عليكم البحث ووضعنا لكم طريقة عمله ومكونات المتوفرة في كل منزل.

كيلو واحد من الفول ذات حبات كبيرة الحجم.

ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم.

خمسة ملاعق كبيرة من العدس الأصفر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

كمية من الماء على حسب كمية الفول.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل تدميس الفول بطريقة مميزة

قومي برضع كمية الفول في إناء كبير وقومي بغسله بالماء جيدا حتى تتخلصي من كل الشوائب المتعلقة به تماما.

بعد ذلك أحضري قدر الخاص بتدميس الفول وضعي به كمية الفول وضعي به كمية من الماء حتى تغطى الفول تماما.

ثم قومي بتقطيع الطماطم إلى قطع متساوية ومتوسطة الحجم وضعيه في قدر الفول.

ثم ضيفي العدس بها، وضيفي البهارات وهي ملعقة واحدة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الكمون وخمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة، وضيفي عصير الليمون.

بعد ذلك قومي بتقليب المكونات مع بعضها تماما، ثم قومي بتغطية قدر الفول واتركي منفذ لخروج البخار وضعيه على السخان الكهربائي على سرعة متوسطة.

بعد ذلك أتركي الفول على السخان حتى ينضج جيدا وعلى نار هادئة حتى تحصلين على طعم متميز من الفول.

حيث يعتقد الكثير من الناس أن عمل الفول المدمس في المنزل لا يعطي نفس نتيجة الطعم في تناوله في المطاعم الخارجية مع العلم أنه إذا تم عمل الفول المدمس في المنزل يصبح نظيف وصحي أكثر، وسوف نقدم لكي طريقة جذابة ورائعة لعمل الفول المدمس تعطي نفس الطعم في المطاعم الخارجية وبتكلفة اقل ونتيجة مرغوبة ومفضلة يحب تناولها الكبار والصغار.