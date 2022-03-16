لبشرة صافية.. كريم القهوة والنشا الفوري وقولي وداعاً للهالات السوداء والتجاعيد والمسام الواسعة

تبحث الكثير من السيدات على طرق للعناية ببشرتهم حيث أن البشرة تحتاج إلى الكثير من الإهتمام، ويعتبر كريم القهوة والنشا من أفضل الكريمات التي يمكنك استخدامها من أجل العناية ببشرتك لما فيها من فوائد متعددة، لذلك سوف نعرض عليك أفضل طرق عمل الكريم بكل سهولة وبمكونات متوفرة في كل منزل.

كريم القهوة والنشا

يمكنك عمل كريم لبشرتك غني بالمعادن والفيتامينات حتى تحصلي على بشرة بيضاء ونقية ورطبة، وذلك باستخدام مكونات طبيعية موجودة في كل منزل، وإليك طريقة الكريم التفتيح الفوري فيما يلي:

المكونات:

ملعقتين صغيرتين من نشا الذرة.

وملعقتين صغيرتين من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتين صغيرتين من الجلسرين الطبي.

وملعقتين مملوءتين ماء ورد.

ملعقة كبيرة مملوءة من الزبادي البلدي.

كريم النشا لتفتيح البشرة

أحضري علبة من البلاستيك الخاصة بنوع كريم قديم ونظفيها جيداً، ثم قومي بتعقيمها.

بعد ذلك قومي بوضع نشا الذرة داخل العلبة.

ثم أضيفي إليها القهوة سريعة الذوبان.

بعد ذلك ضعي عليهم الزبادي وقلبي جيداً.

ثم قومي بإضافة الجلسرين وقلبي مرة أخرى.

بعد ذلك أضيفي ماء الورد واستمري في التقليب حتى يصبح لديك خليط كريمي.

ثم ادهني وجهك بقطعة من الكريم وافرديها على وجهك بالتساوي.

بعد ذلك اتركي الكريم على وجهك لمدة ربع ساعة.

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

بعد ذلك يمكنك استخدام الكريم مرة يومياً.

فوائد القهوة والنشا للوجه

يمكنك استخدام كريم النشا والقهوة لبشرتك حيث يحتوي على مجموعة من الفوائد، ومنها ما يلي:

تساعد على التخلص من التجاعيد المزعجة، وتجعل ظهور علامات تقدم السن بعيدة المدى.

تساعد في حماية البشرة من الجراثيم المتكونة عليها نتيجة تعرضها للأتربة.

بها مواد مضادة للميكروبات والبكتريا.

تعتبر القهوة من المواد التي تحتوي على الكافيين الذي يفرز مادة الكولاجين اللازمة لحيوية ونضارة البشرة.

يخلص البشرة من أي جلد ميت موجود بها، كما يعمل على التخلص من الأوساخ.

يعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة.

يساعد في ترطيب الجلد.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل كريم القهوة والنشا، وذلك باستخدام مواد متوفرة في كل منزل فهو من أنواع الكريمات الطبيعية والموفرة، فعليك أن تقومي بإعداده حتى تحصلين على بشرة نضرة ورطبة وجذابة، فقومي باتباع الخطوات حتى تحصلي على كريم يفيد بشرتك.