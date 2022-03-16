هش ويذوب.. البيتي فور الناعم جدا بمقادير الحلواني مظبوطة 100% مستحيل تفرقيه عن الجاهز

يعتبر البيتي فور من أفضل الحلويات التي يفضلها الكثير منا، والتي لا يمكن الاستغناء عنها في المناسبات حيث يمكن تقديمها بجانب قطعة من الكيك في أعياد الميلاد، ولكن على الأغلب يتم عمله في عيد الفطر مع الكحك والبسكويت، لذلك نقدم لك سيدتي طريقة عمل البيتي فور الناعم جدا من خلال المقال حتى تصنعيه بيديك لأسرتك وتجعلهم يطلبونه دوماً.

البيتي فور الناعم جدا

عزيزتي إن مكونات البيتي فور متوفرة في كل منزل فعليك أن تعديه بنفسك بدلاً من أن تقومي بشرائه من محلات الحلواني بتكاليف باهظة، وإليك طريقة عمله فيما يلي:

المكونات

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من السكر البودر.

نصف كوب من الزبدة الصفراء اللينة.

عدد 1 حبة من صفار البيض.

ربع ملعقة من مبشور البرتقال.

نقطة من الفانيليا السائلة.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

مكونات للتزيين (شيكولاتة أو مربى وجوز الهند المبشور).

طريقة تحضير البيتيفور

أحضري المضرب الكهربائي وضعي صفار البيض في بولة، واخفقي جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع السكر مع صفار البيض واستمري في الخفق حتى يصبح لديك لون وملمس كريمي.

ثم أضيفي الزبدة إلى السكر وصفار البيض، واستمري في الخفق لمدة ثلاثة دقائق.

بعد ذلك قومي بوضع قشر البرتقال المبشور، والفانيليا السائلة واكملي خفق.

الآن عليك أن تقومي بوضع الدقيق، وتستمري في الخفق.

بعد ذلك قومي بإضافة البيكنج بودر واعجني العجينة جيداً.

ثم أحضري صينية وقومي بدهنها بالزيت.

بعد ذلك سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

ثم قومي باستخدام ماكينة البيتي فور أو بيديك فشكل البيتي فور بالشكل الذي تحبينه.

بعد ذلك ادخلي الصينية إلى الفرن واتركيها حتى تجدي البيتي فور بدء أن يصبح ذهبياً أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد.

الآن قومي بتذويب الشكولاتة.

بعد ذلك ضعي المربى بين كل اثنين، ثم اغمسيه في الشوكولاتة المذابة، وضعيها في جوز الهند المبشور.

ثم أكملي باقي الكمية، وقدميه مع كوب من الشاي الساخن.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض أسهل طريقة لعمل البيتي فور الناعم جدا بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات ستجدينها متوفرة لديك في المنزل حتى تقومي لعمله لأولادك دون عناء، ودون أن تكلف نفسك الكثير من الأموال.