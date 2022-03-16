تناول القهوة هل يتغير مزاجك عندما لا تحصل عليها في يومك ماذا تفعل في جسدك

تناول القهوة والحرص على شربها والتعود عليها، وما تفعله في أجسادنا وأدمغتنا، هل هناك ضرر من تناول القهوة والتعود على شربها، أم أنها بالفعل تمد الجسم بفوائد ومضادات الأكسدة، أم أن كثرة تناول الكافيين يضر بالذاكرة المؤقتة ويسبب الأرق، لماذا يتغير مزاجك وتشعر بالقلق عند عدم تناول القهوة؟، تعددت الدراسات التي تشمل فوائد وأضرار القهوة، لذلك سنتناول في هذا المقال خلاصة المعلومات عن القهوة وما تفعله في جسدك.

ما لا تعرفها عن القهوة

اشتهرت أكثر من سبعون دولة في إنتاج البن اشهرها البرازيل واليمن وأثيوبيا، الكثير من الشعوب أصبح لديهم شرب القهوة عادة مهمة، بل أصحبت عادة أساسية في بعض طقوس الزواج عند بعض البلدان العربية، وإليكم فوائد تناول القهوة وما تفعله في أجسادنا:

تكسب القهوة الجسم إحساس طبيعي بالشبع، وتعمل على سد الشهية فمن المستحب تناولها بين الوجبات، و صباحا.

تناول فنجانين من القهوة يوميا يعد سبب في التقليل من معدل السكر في الدم، والحفاظ على مستوى طبيعي له.

يبدأ مفعول القهوة في إعطاء النشاط والتركيز، بعد عشر دقائق من تناولها.

تعمل تحسين الدورة الدموية للجسم، مما يعطيه النشاط ويعزز من قوة عضلة القلب.

تعتبر القهوة من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، وتحسن من عملية الأيض كما تحسن من مستويات الكوليسترول في الجسم.

لمن يعانون من وحود دهون على الكبد، الانتظام في شرب فنجان أو اثنين من القهوة يوميا فسيلاحظون فرق التحسن لقدرك القهوة على إذابة دهون الكبد.

أثبت الدراسات التي إجراءاها على عينة من الأشخاص، أن القهوة تعمل على تقليل خطر مرض النقرص والربو أيضا على المدي الطويل.

شرب القهوة بمعدل معتدل يعمل على زيادة التركيز، مما يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.

احتواء القهوة على مضادات قوية للأكسدة، تجعلها من المشروبات التي تكافح أمراض السرطان، وخاصة سرطان الثدي.

أضرار القهوة

كثرت الشكوك حول أضرار القهوة ولكنها على الأغلب تشترك في سبب واحد، وهو تناول القهوة بكثرة وإفراط قد يؤدي إلى بعض الأضرار الآتية :