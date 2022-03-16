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عمر شويل - جدة عدد كبير من السيدات يبحثون عن طريقة عمل البيتزا الإيطالي بكل أنواعها وبجميع الحشوات، حيث أن البيتزا الإيطالي يحبها الكبار والصغار فهذه الوجبة الإيطالية المنشأ متاح أن تتناولها العائلة في جميع الأوقات سواء في الصباح أو علي الغداء أو حتي علي العشاء، فهي وجبه غذائية مفيدة مليئة بجميع أنواع الخضروات المحببة لديكم والمتوفرة في المنزل بالإضافة إلى إضافة بعض أنواع الجبن عليها حسب الرغبة ومن هنا سوف نقدم لكم مكونات البيتزا الإيطالي وطريقة تقديمها في السطور القادمة.

طريقة عمل البيتزا الإيطالي

المكونات

عدد 2 كوب من الدقيق.

معلقة ونصف خميرة بودر فورية.

عدد 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

عدد 2 معلقة كبيرة زيت ذرة.

عدد 2 معلقة حليب بودر.

معلقة صغيرة سكر.

معلقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن.

مقادير حشو البيتزا

علبة صلصة طماطم جاهزة.

طماطم.

فلفل ألوان.

نصف كيلو جبن موزاريلا.

125 جرام جبن رومي أو بارميزان.

زيتون أسود أو أخضر شرائح.

شرائح بصل حسب الرغبة.

زعتر.

ريحان.

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالي

نأتي بإناء عميق نضع به الخميرة الفورية والزيت وقليل من الماء الدافئ، وننتظر حتي الخميرة تقوم بدورها في الفوران ثم نضع عليها الزيت والملح والدقيق والحليب البودر، وتعجن المكونات بإضافة الماء بالتدريج حتي تصبح عجينة متماسكة، ونترك العجين لمدة ساعتين علي الأقل في مكان دافئ حتي تخمر.

طريقة عمل حشو البيتزا الإيطالي

نقوم بتقطيع الفلفل الألوان والطماطم والزيتون وشرائح البصل وممكن إضافة بسطرمة وسلامي حسب المتوفر لديكم بالمنزل ونقوم بوضع المكونات علي طاسة علي النار لمدة بسيطة حتي يتم تسويتها نصف تسوية، وممكن عدم وضع المكونات علي النار حسب الرغبة أو قطع دجاج كرسبي أو قطع دجاج بالكاري أو سجق مكونات حشو البيتزا بتكون حسب رغبتكم.

بعد أن تخمر العجينة نقوم بفردها في صواني ولكن نضع الدقيق كطبقة عازلة بين العجينة والصنية حتي لا تلتصق العجينة بالصنية، وبعد فرد العجينة نضع عليها الزعتر والريحان ثم نضع صلصة الطماطم.

نقوم بتوزيع مكونات البيتزا علي السطع ثم نضع في النهاية الجبن الموزاريلا، ونقوم بالضغط علي الجبن من فوق ثم نضعها في الفرن بحيث يكون ساخن ونضع البيتزا علي درجة حرارة 200 درجة مئوية من ربع ساعة حتي نصف ساعة حتي نجد سطحها لونه أصبح أحمر قليلا ونجد الجبن الموزاريلا قد ساحت وهذا يدل علي أن البيتزا قد أتمت التسوية وبألف هنا.

هناك طريقة أخري لتسوية البيتزا يمكنك سيدتي وضع العجينة علي طاسة تيفال ونضع عليها جميع المكونات كما ذكرنا من قبل ونضع الطاسة علي نار هادئة وننتظر من ربع ساعة وحتي نصف ساعة حتي تتم نضجها ويتم تسويتها من جميع الجوانب وفي المرحلة الأخيرة نضع الجبن الموتزاريلا علي سطح البيتزا ثم ندخلها الفرن 5 دقائق حتي تسيح الجبن تماما ثم نخرجها من الفرن وبالهنا.

يمكنك أيضا سيدتي عمل الميني بيتزا بنفس العجينة عن طريق تقطيع العجينة كرات صغيرة ثم فردها ووضع عليها المحتويات الأساسية مثل الصلصة والزعتر والريحان ثم حشو البيتزا وهو عبارة عن الخضروات والجبن المشكلة أو وضع لحم مفرومة، بسطرمة، سلامي، سوسيس، أوفراخ كل ما هو موجود عندك بالبيت وتريدين وضعه علي البيتزا ومن جانب أخر يمكنك وضع علي العجينة حلوي مثل شكولاته ذائبة أو قرفة بالسكر كيفما تريدين يمكنك استخدام العجينة بطرق مختلفة وبابتكارات عديدة.