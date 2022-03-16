نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الحليب حضري القراقيش اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة في المقال التالي
القراقيش ، تعتبر من المعجنات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويمكن تقديمها كوجبة إضافية بجانب كوب من الشاي على وجبة الإفطار، وتعتبر من المعجنات المقرمشة التي يمكن عملها باليانسون أو القرفة وغيرها من النكهات، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي اخر، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضيرها بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية وجودة غير مضمونة، وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل القراقيش اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل القراقيش
تتكون القراقيش من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- كيلو جرام من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 كوب من السمن البلدي.
- ملعقة كبيرة من اليانسون.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- مقدار ملعقة كبيرة من الشمر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير القراقيش اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير وعاء صغير ونضع به السكر والخميرة والقليل من الحليب ونقلب المكونات جيداً حتى تخمر.
- ثم نضيف الدقيق والسمن ونعجن المكونات جيداً ثم يضاف السمسم والشمر واليانسون ونعجن جيداً.
- بعد ذلك نغطي العجينة ونضعها في مكان دافئ ونتركها حتى تخمر لمدة ساعة أو أقل.
- ثم نفرد كرة من العجين على سطح متساوي مرشوش عليه القليل من الدقيق وتشكيلها على شكل مستطيل.
- تسخين الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة مئوية حتي تسخن.
- ثم بعد ذلك نضع العجين في صينية مبطنة بورق الزبدة أو ندهنها بالقليل من الزيت.
- ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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